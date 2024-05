LIVE Darderi-Griekspoor, Roland Garros 2024 in DIRETTA: l’italiano sogna l’accesso al 3° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Luciano Darderi e Tallon Griekspoor, valido per il secondo turno del Roland Garros 2024. Sul campo 2 l’azzurro, al momento numero 40 al mondo, cerca punti e vittorie importanti per confermarsi come uno dei giocatori più importanti sulla terra battuta.

Darderi sta vivendo la sua breakout season in questo 2024. Il titolo di Cordoba di febbraio non è stato un lampo isolato, ma piano piano si è imposto come un giocatore solido, sorprendendo tutti per il suo gioco caratteristico. Per lui, senza risultati nel 2023 nei tornei principali, lo Slam su terra, sua superficie prediletta, può essere il trampolino di lancio per scalare ancora di più la classifica, dopo il debutto comodo nei Major battendo Rinky Hijikata.

Contro di lui ci sarà l’olandese, numero 26 del tabellone principale, che ha superato Mackenzie McDonald al debutto in quattro set. Il ventisettenne nato ad Haarlem non ha però sul rosso la sua superficie preferita: tre tornei vinti tra gennaio ed agosto 2023 tra cemento ed erba, e al Roland Garros non si è mai spinto oltre il secondo turno. Per Luciano è una occasione da sfruttare, per andare a sfidare ai sedicesimi uno tra Alexander Zverev e David Goffin.

Il match tra Luciano Darderi e Tallon Griekspoor è il secondo in programma sul campo 2 dalle 11.00, ed inizierà al termine della sfida del tabellone femminile tra Viktoria Golubic e Anastasia Potapova. OA Sport seguirà la sfida con la consueta DIRETTA LIVE per non farvi perdere nemmeno uno scambio: BUON DIVERTIMENTO!