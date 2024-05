LIVE Musetti-Monfils, Roland Garros 2024 in DIRETTA: allacciate le cinture, sarà show!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Roland Garros 2024 tra Lorenzo Musetti ed il francese Gael Monfils. Secondo confronto diretto tra i due, con il padrone di casa che nel 2021 si impose sul veloce indoor di Vienna. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Roberto Carballes-Baena.

Musetti, ventiduenne di Carrara, si presenta a questo appuntamento dopo aver sconfitto in tre parziali il colombiano Galan. L’azzurro sta cercando l’acuto in una complicata stagione dopo aver archiviato con ben pochi sussulti la finestra sul cemento outdoor. Miglior risultato del 2024 restano i quarti di finale conquistati ad Adelaide, mentre su terra rossa ha raggiunto gli ottavi a Montecarlo prima di cedere al secondo turno del torneo di Barcellona e dei Masters 1000 di Madrid e Roma. Lorenzo si è parzialmente riscattato issandosi sino alle finali dei ricchi Challenger 175 di Cagliari e Torino.

Dal canto suo Monfils, trentottenne parigino, ha esordito nello Slam di casa superando in quattro parziali il brasiliano Seyboth Wild. In questa stagione vanta le semifinali dell’ATP 500 di Doha e gli ottavi al Masters 1000 di Indian Wells come migliori sussulti. Vincitore di 12 tornei in carriera, il veterano transalpino proverà ad infiammare il pubblico con le sue giocate estrose.

Il secondo turno del Roland Garros tra Lorenzo Musetti ed il francese Gael Monfils sarà il quarto match in generale sul Philippe-Chatrier, ma il primo della sessione serale ed inizierà non prima delle 20.15. Anche in caso di pioggia l’incontro verrà disputato in quanto il campo principale del Major è dotato di copertura. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!