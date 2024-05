LIVE Fognini-Paul, Roland Garros 2024 in DIRETTA: l’italiano vuole ribaltare il pronostico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del tabellone del singolare maschile del Roland Garros 2024 tra Fabio Fognini e Tommy Paul. L’esperto tennista italiano prova il colpaccio contro lo statunitense.

Dopo aver eliminato Botic van de Zandschulp, con il punteggio di 6-1, 6-1, 7-5, il ligure si ritrova di fronte l’americano, approdato a questo punto del torneo avendo precedentemente avuto la meglio sull’argentino Pedro Cachin, con lo score di 6-2, 6-3, 6-1.

Sul “rosso” parigino, sicuramente la superficie più gradita a Fognini ci sarà sicuramente battaglia, dando anche uno sguardo al meteo. In palio c’è l’accesso al terzo turno contro il vincente del match fra Cerundolo e Misic.

Il secondo turno del Roland Garros tra Fabio Fognini e Tommy Paul è inserito in agenda come terzo match sul campo numero 8 e sarà il secondo dalle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto per punto del match fornendovi aggiornamenti anche in caso di pioggia e/o rinvii. Buon divertimento e buon tennis a tutti!