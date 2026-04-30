Rimonta da playoff! Mosaner-Constantini ribaltano la Scozia e proseguono la caccia alle medaglie ai Mondiali!

L’Italia si è qualificata ai playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini erano di fronte a un vero e proprio bivio, con soltanto un paio di combinazioni per accedere alla fase a eliminazione diretta: battere la Scozia, oppure perdere contro gli anglosassoni e contestualmente sperare in una sconfitta della Corea del Sud contro la Cechia.

I Campioni del Mondo in carica hanno ingaggiato un vibrante duello con Katie McMillan e Angus Bryce, buttando ogni tanto l’occhio sul risultato del confronto tra Klimova/Klima e Kim/Jeong. Gli azzurri sono riusciti a imporsi con il punteggio di 10-8 all’extra-end, mentre la Corea del Sud ha perso per 10-4: l’Italia ha concluso al secondo posto nel gruppo B con il record di sette vittorie e due sconfitte, alle spalle del Canada (8-1) e davanti a Scozia (6-2), Corea del Sud (5-4) e Svizzera (5-4).

Il regolamento prevede che la prima classificata accede direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie. Il Canada (primo nel gruppo B) e l’Australia (vincitrice dell’altro girone) sono già in semifinale (ore 19.00 di venerdì 1° maggio), mentre i playoff (ore 10.00 di domani) saranno i seguenti: l’Italia se la dovrà vedere con il Giappone per meritarsi il testa a testa con l’Australia, la Scozia incrocerà la Svezia per decidere chi affronterà il Canada.

Nella partita odierna, l’Italia è stata costretta a inseguire dallo 0-3 dopo i primi due end, ma poi ha messo il turbo: due punti nella terza frazione, due mani rubate da un punto ciascuno e poi quattro punti in regime di power-play nella settima frazione, in modo da issarsi sull’8-5 e provare a contenere gli avversari nell’ultimo end. McMillan/Bryce sono riusciti a rimontare sfruttando il power-play, hanno messo a segno tre punti (8-8) e hanno trascinato la contesa all’extra-end: gli azzurri hanno il vantaggio del martello, non lo bruciano, siglano tre punti e chiudono i conti in proprio favore.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Cechia vs Corea del Sud 10-4

Italia vs Scozia 10-8, extra-end

Canada vs Svizzera 10-5

Finlandia vs USA 11-4

Ungheria vs Germania 6-5, extra-end

CLASSIFICA MONDIALI CURLING (GRUPPO B)

1. Canada 8 vittorie

2. Italia 7 vittorie

3. Scozia 6 vittorie

4. Svizzera 5 vittorie

5. Corea del Sud 5 vittorie

6. Cechia 4 vittorie

7. Germania 4 vittorie

8. Ungheria 3 vittorie

9. Finlandia 2 vittorie

10. USA 1 vittoria

TABELLONE MONDIALI CURLING

PLAYOFF

Italia vs Giappone

Scozia vs Svezia

SEMIFINALI

Australia vs Vincente Italia-Giappone

Canada vs Vincente Scozia-Svezia