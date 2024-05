LIVE Paolini-Baptiste, Roland Garros 2024 in DIRETTA: l’americana può riservare insidie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Paolini-Baptiste, match valevole per il secondo turno del tabellone femminile del Roland Garros 2024, seconda prova stagionale del Grande Slam. Tempo permettendo, quest’oggi la numero uno d’Italia cercherà l’accesso ai sedicesimi di finale dello Slam parigino, traguardo mai raggiunto in carriera: per farlo, la toscana dovrà superare la giovane statunitense, vera e propria mina vagante del torneo.

Jasmine Paolini è reduce dal successo per 6-3 6-4 sull’australiana Daria Saville, successo arrivato al termine di un match giocato con accortezza dalla numero 12 WTA. Dopo la delusione dell’eliminazione precoce agli Internazionali d’Italia, smacco attenuato dal successo trionfale in doppio con Sara Errani al Foro Italico, l’azzurra cerca punti pesanti per avvicinarsi alla top ten. Paolini vorrà conquistare il terzo turno che, eccezion fatta per l’Australian Open 2024, non ha mai raggiunto in una prova dello Slam.

Dall’altra parte della rete ci sarà Hailey Baptiste. La statunitense, numero 107 al mondo, è dovuta passare per le trafile del torneo di qualificazione. La classe 2001 americana, nonostante sia stata sconfitta da Tamara Zidansek nell’ultimo turno del tabellone cadetto, è riuscita ad entrare nel main draw causa il forfait anticipato di Oceane Dodin. Nell’incontro d’esordio con Kayla Day, Baptiste si è guadagnata il pass per il secondo turno, superando al terzo set la connazionale.

La sfida avrà inizio sul campo 6 come quarto incontro a partire dalle ore 11.00 dopo Arnaldi-Muller (U), Samsonova-Anisimova (D) e De Minaur-Munar (U).