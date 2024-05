LIVE Cobolli-Rune, Roland Garros 2024 in DIRETTA: il romano vuole sognare contro il fenomeno danese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Holger Rune, valido per il secondo turno del Roland Garros 2024. Il giocatore romano sarà sul campo-14 e affronterà una partita molto difficile contro uno dei tennisti più forti dell’intero Slam. Servirà un’impresa al classe 2002 del Bel Paese.

Cobolli, reduce dall’affermazione contro il serbo Hamad Medjedovic del primo turno, dovrà alzare decisamente l’asticella, al cospetto di un avversario del genere. Flavio è un tennista in grande ascesa e i miglioramenti nel suo tennis sono decisamente evidenti, specialmente al servizio. Inoltre, la sua palla viaggia maggiormente rispetto ad alcuni mesi fa.

Tuttavia, per far partita contro Rune servirà rasentare la perfezione. Il danese, che per due volte consecutive ha raggiunto i quarti di finale a Parigi, è in grado di esaltarsi su questa superficie ed è un rivale da temere per quanto è in grado di inventare sulla terra battuta. Di conseguenza, Cobolli dovrà massimizzare ogni parte del suo piano tattico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Holger Rune, valido per il secondo turno del Roland Garros 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è prevista come seconda nel programma del campo-14 dalle 11.00. Buon divertimento!