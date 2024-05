LIVE Italia-Repubblica Dominicana, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre a caccia di una nuova vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta sfida della Nations League per la Nazionale italiana femminile che affronta la Repubblica Dominicana a Macao. Dopo aver travolto la Francia, la squadra azzurra è pronta per affrontare la seconda sfida a Macao contro la Repubblica Dominicana. Le italiane sono chiamate ad un altro successo con il massimo scarto per evitare di lasciare per strada punti importanti per il ranking olimpico e a questo punto l’obiettivo diventa anche quello di centrare una buona posizione nella final eight della VNL 2024.

Un altro test importante dopo l’avvio molto soft di ieri per la squadra di Julio Velasco che non può sbagliare e si trova di fronte una squadra che possiede qualità e che arriva dal successo 3-1 contro la Thailandia nella gara di apertura dello slot di Macao. Per Velasco si tratta del secondo incontro con la squadra titolare al completo. Ieri sono arrivate buone notizie per la formazione azzurra che ha risposto benissimo alle sollecitazioni del tecnico, non ha mai lasciato alle rivali l’appiglio per poter invertire la tendenza di un match incanalato sui giusti binari.

La Repubblica Dominicana ha vinto solo due delle cinque gare fin qui disputate in Nations League fino a questo momento e arriva dalla pesante sconfitta contro la Thailandia che potrebbe aver spento il sogno delle caraibiche di partecipare alla final eight di VNL. Il tcnico Marco Kwiek dovrebbe affidarsi a Niverka Marte che gioca in Indonesia al Jakarta Popsiwo Polwan, l’opposta è Gaila Gonzalexz-Lopez, che veste la maglia della Dinamo Ak-Bars in Russia. In banda giocano Jonkaira Pena impegnata in Brasile con il Gerdau/Minas e Vielka Peralta dell’Azzerrail Baku in Azerbaijan. Le centrali sono Brayelin Martinez, ex Busto Arsizio, Bolzano e Casalmaggiore, ora in forza dalla Dinamo Ak Bars in Russia e la veterana Lisvel Eve, 33 anni, in forza al Deportivo Geminis in Perù. Il libero è Yaneyiris Rodriguez, anche lei in forza al Deportivo Geminis in Perù.

