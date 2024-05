Sport in tv oggi (giovedì 23 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 23 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Il Giro d’Italia prosegue con una tappa riservata ai velocisti, gli Europei di ginnastica ritmica offrono le qualificazioni delle individualiste seniores, penultima giornata dei Mondiali di judo. Il Grifone Meeting di atletica leggera regalerà spettacolo, in serata si assegnerà lo scudetto di pallanuoto femminile.

Ci terranno compagnia anche la Nations League di volley, i tornei di tennis della settimana, le qualificazioni del Roland Garros, gli Europei di tiro a volo, il Giro di Norvegia e Piazza di Siena per gli amanti dell’equitazione. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 23 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 23 maggio

02.00 VOLLEY (Nations League) – Iran-Serbia (diretta streaming su VBTV)

02.30 BASKET (NBA, playoff) – Finale di Conference, gara-1: Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Individuale e squadra, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

07.00 GOLF (DP World Tour) – Soudal Open, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

08.30 TIRO A VOLO (Europei) – Skeet maschile/femminile, 50 piattelli (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 GINNASTICA RITMICA (Europei) – Qualificazioni individualiste seniores, cerchio e palla (diretta streaming su Rai Play Sport 1 dalle ore 11.15 alle ore 13.15)

09.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Semifinale A femminile (diretta streaming su UIPM Tv)

10.00 JUDO – Mondiali, turni preliminari (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Judo Tv)

11.00 TENNIS – Roland Garros, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+). Gigante-Heide (secondo match dalle ore 11.00), Bellucci-Moro Canas (secondo match dalle ore 11.00), Zeppieri-Virtanen (secondo match dalle ore 11.00)

11.00 TENNIS – ATP 250 Lione, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 16.00, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Rinderknech (secondo match dalle ore 11.00)



11.30 TENNIS – ATP 250 Ginevra, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 16.00, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Shevchenko (quinto match dalle ore 11.30, secondo dalle ore 18.00)



12.00 TENNIS – WTA 500 Strasburgo, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 16.00, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Go, NOW)

12.00 CICLISMO – Alpes Isère Tour, seconda tappa: Val de Virieu-Saint Savin (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CICLISMO FEMMINILE – Giro di Bretagna, seconda tappa: Plouigneau-Morlaix (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 TENNIS – WTA 250 Rabat, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 16.00, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Go, NOW). Bronzetti-Stearns (secondo match dalle ore 13.00), Cocciaretto-Rakhimova (quarto match dalle ore 13.00)

13.00 VOLLEY (Nations League) – Slovenia-Francia (diretta streaming su DAZN, VBTV)

13.10 CICLISMO – Giro d’Italia, diciottesima tappa: Fiera di Primiero-Padova (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.10 F3 – GP Monaco, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.20 CICLISMO – Giro di Norvegia, prima tappa: Voss-Voss Resort (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.50)

15.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Semifinale B femminile (diretta streaming su UIPM Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Charles Schwab Challenge, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.00)

15.00 F2 – GP Monaco, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 ATLETICA – Grifone Meeting ad Asti (non è prevista diretta tv)

15.30 EQUITAZIONE – Piazza di Siena (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.00 JUDO – Mondiali, Final Block (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, Judo Tv)

16.00 VOLLEY (Nations League) – Canada-Polonia (diretta streaming su VBTV)

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali, quarti di finale) – Due partite: Canada-Slovacchia, Svizzera-Germania (diretta streaming sul canale di IIHF)

18.35 BASEBALL (MLB) – New York Yankees-Seattle Mariners (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, finale scudetto) – Gara-3: Ekipe Orizzonte Catania-Plebiscito Padova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 VOLLEY (Nations League) – Due partite: Cuba-Germania, Turchia-Olanda (diretta streaming su VBTV)

19.00 SURF – World League Championship Tour (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

19.00 PALLAMANO (Serie A, playout) – Gara-2: Cingoli-Secchia Rubiera (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 PALLAMANO (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-2: Brixen-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 PALLAMANO (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-2: Fasano-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 PALLAMANO (Serie A, playout) – Gara-2: Passano-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali, quarti di finale) – Due partite: Svezia-Finlandia, USA-Repubblica Ceca (diretta streaming sul canale di IIHF)

20.30 CALCIO (Serie B, ritorno play-out) – Ternana-Bari (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca, spareggio promozione/retrocessione) – Bochum-Dusseldorf (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, playout) – Gara-3: Cosenza-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

22.30 VOLLEY (Nations League) – Giappone-Serbia (diretta streaming su VBTV)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

18:25 Sprint2u con Elisa Valensin: primatista italiana under 20 dei 200 metri outdoor e indoor e Fausto Frigerio: tecnico dell’atleta. Conduce: Ferdinando Savarese. su sport2u.tv

19:05 Motor News Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti. su sport2u.tv

20:20 Chess2u: “Come tenersi ad alto livello a 60 anni” Intervista a Fabrizio Bellia. Conduce: Anania Casale. su sport2u.tv

21:00 Swim2u con Stefano Rubaudo. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. su sport2u.tv

21:40 Beach2u con Viktoria Orsi Toth e Valentina Calì. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada. su sport2u.tv