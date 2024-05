LIVE Darderi-Rinderknech, ATP Lione 2024 in DIRETTA: ostacolo francese verso la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP 250 di Lione tra Luciano Darderi e il francese Arthur Rinderknech. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà in semifinale uno il tedesco Dominik Koepfer e l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

L’azzurro, numero 47 al mondo, è pronto a fronteggiare il transalpino, attualmente numero 73 della classifica ATP, in un incontro che, almeno sulla carta, lo vede partite con i favori del pronostico, ma dove sarà imprescindibile non abbassare mai il ritmo, soprattutto al servizio, per evitare di subire break.

Luciano Darderi è arrivato sin qui eliminando il giapponese Daniel, nei sedicesimi di finale (7-5, 7-6) e un altro francese in tabellone Mannarino, negli ottavi di finale (7-6, 6-3): non vede l’ora di compiere lo scatto decisivo per avvicinarsi alla finale del torneo.

Il quarto di finale dell’ATP 250 di Lione tra Luciano Darderi e il francese Arthur Rinderknech sarà il secondo incontro sul campo centrale dell’impianto transalpino, in programma non prima delle ore 12.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto er punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!