LIVE Cobolli-Shevchenko, ATP Ginevra 2024 in DIRETTA: il romano sogna una nuova impresa

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP 250 di Ginevra tra Flavio Cobolli ed il kazako Alexander Shevchenko. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà in semifinale uno tra l’argentino Sebastian Baez ed il norvegese Casper Ruud.

Cobolli, ventiduenne nato a Firenze da famiglia romana, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato dapprima il russo Karatsev, poi l’americano Shelton. Flavio nella prima parte dell’anno agonistico ha sacrificato la parentesi sudamericana sul rosso per farsi le ossa sul cemento outdoor nordamericano. Risultati incoraggianti che premiano la scelta del toscano, capace di inanellare i quarti a Montpellier, Delray Beach e gli ottavi ad Acapulco prima di disputare entrambi i Masters 1000 statunitensi. Issatosi fino alla posizione numero 56 del ranking ATP Cobolli ha ritrovato il feeling con il rosso europeo strappando il terzo turno nel Masters 1000 di Madrid.

Dal canto suo Shevchenko, ventitreenne nato in Russia, arriva ai quarti del torneo elvetico grazie al forfait del finlandese Ruusuvuori. Superato a sorpresa all’esordio in due set l’ungherese Marozsan, il kazako ha raggiunto il suo miglior risultato sulla terra battuta dopo un mese non brillante. Finalista nell’ATP 250 di Marsiglia 2023, in carriera vanta tre titoli challenger.

Il quarto di finale dell’ATP 250 di Ginevra tra Flavio Cobolli ed il kazako Alexander Shevchenko sarà il quinto incontro sul campo centrale ed il secondo della sessione serale che inizierà non prima delle 18.00 con la sfida tra il norvegese Ruud e l’argentino Baez. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!