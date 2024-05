LIVE Atletica, Meeting Grifone 2024 in DIRETTA: Fabbri cerca la spallata, c’è Ceccarelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2024 Grifone Meeting di atletica leggera in programma ad Asti. Tanti i protagonisti dell’atletica italiana al via nelle gare in programma oggi in Piemonte. Tra questi, spiccano Leonardo Fabbri, nuovo primatista italiano del peso, il debutto stagionale di Samuele Ceccarelli nei 100 metri, e Catalin Tecuceanu che sarà in gara nei “suoi” 800. Un vero e proprio anticipo degli Europei di Roma 2024, imminenti dal 7 al 12 giugno.

Leonardo Fabbri, ha dimostrato le sue qualità ai recenti Mondiali di Budapest e di Glasgow, così come nelle sue ultime prestazioni impressionanti a Modena, Savona e Lucca. La sua continua ascesa verso la rassegna continentale è evidenziata dai suoi sforzi nel peso, con il supporto del campione sudafricano Kyle Blignaut. Nei 100 metri, senza la presenza annunciata di Filippo Tortu, che ha deciso di concentrarsi sugli allenamenti in vista di Roma 2024, il palcoscenico è pronto per Samuele Ceccarelli delle Fiamme Oro, che si troverà a sfidare il talentuoso camerunense Emmanuel Eseme, fresco vincitore della tappa di Marrakech della Diamond League con un tempo di 10.11 (lo scorso anno ha ottenuto un personale di 9.96). Per Ceccarelli, questa sarà la sua prima gara nella stagione sui 100 metri, dopo aver fatto segnare un tempo di 10.13 nella passata stagione.

Catalin Tecuceanu sta vivendo un periodo di forma straordinario, come dimostra il suo recente personale di 1:44.22 sugli 800 metri ottenuto lo scorso sabato a Chorzow. Questo risultato arriva dopo che si è classificato quarto ai Mondiali indoor di Glasgow, nella stagione del record italiano di 1:45.00. In gara negli 800 l’argento olimpico di Tokyo, Ferguson Rotich del Kenya, del giovane talento italiano Francesco Pernici, dell’esperto atleta bosniaco Amel Tuka e del britannico Callum Dodds.

Tra le altre discipline in programma, ci sarà il salto in alto con la medaglia di bronzo mondiale 2022 Elena Vallortigara, i 5000 metri con Federica Del Buono e la giovane etiope Marta Alemayo, il lungo con Filippo Randazzo delle Fiamme Gialle, i 400 metri con Brayan Lopez e Giancarla Trevisan, i 1500 metri con Mohad Abdikadar, il salto con l’asta con Sonia Malavisi, areduce dal personale di 4,50, e nel salto con l’asta maschile l’oro europeo Under 20 Simone Bertelli, che si troverà in una sfida diretta con Matteo Oliveri. Infine, nelle gare paralimpiche, si attende la partecipazione della portabandiera di Parigi 2024, Ambra Sabatini.

Le gare avranno inizio alle 16.00.