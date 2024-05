LIVE Orizzonte Catania-Plebiscito Padova, A1 pallanuoto femminile in DIRETTA: si assegna lo scudetto in gara-3!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Orizzonte Catania-Plebiscito Padova, match valevole per gara-3 della finale playoff della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile. Tutto pronto per assistere all’ultimo atto che deciderà chi si fregerà del titolo nazionale: le siciliane si confermeranno campionesse per la quinta volta consecutiva, oppure saranno le venete a ribaltare i pronostici per tornare al successo dopo sei anni?

L’Orizzonte Catania va alla caccia del quinto scudetto di fila, se non consideriamo la stagione 2019-2020 annullata a causa della pandemia. Le ragazze di Martina Miceli sono a un passo dal completare l’ennesima doppietta, dopo aver vinto la Coppa Italia proprio in finale contro il Padova. Le etnee, dopo essersi fatte sorprendere dalle avversarie in gara-1, si sono riprese il fattore campo vincendo il secondo atto per 12-7 in Veneto e andranno alla caccia del titolo davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte della vasca, invece, il Plebiscito Padova vuole compiere la seconda impresa nel giro di una settimana per alzare al cielo lo scudetto. Le venete hanno ottenuto un successo sorprendente in gara-1 a Catania, guadagnandosi la possibilità di conquistare il titolo in gara-2 davanti ai propri tifosi. Ripetersi sarà ancora più complicato, ma le biancorosse non vogliono dichiararsi già battute in partenza e proveranno a sfilare il tricolore alle catanesi.

