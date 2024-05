Sport in tv oggi (giovedì 16 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 16 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fai puntati sulla dodicesima tappa del Giro d’Italia. La Corsa Rosa prevede la Martinsicuro-Fano di 193 km. Una frazione molto impegnativa nella quale la carovana dovrà affrontare i “muri” marchigiani e serviranno cervello fresco e grandi gambe, come si suol dire in gergo. In primo piano la Nations League di volley femminile con le azzurre guidate da Julio Velasco che affronteranno la Germania e non potranno sbagliare.

Tengono banco gli Internazionali d’Italia di tennis prossimi alla fase conclusiva. In campo la coppia di doppio formata da Simone Bolelli e da Andrea Vavassori, a caccia di un posto in semifinale. In tutto questo, da considerare il Preolimpico di basket 3×3 con le azzurre che affronteranno Olanda e Israele. Questo e tanto altro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 16 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 16 maggio

04.30 Arrampicata sportiva, Olympic Qualifier Series a Shanghai (Cina): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube #olympicqualifierseries.

09.30 Tennistavolo, Torneo Preolimpico 2024: singolare femminile – Diretta streaming su European Table Tennis Union.

10.00 Canoa slalom, Europei 2024: Finali kayak cross femminile e maschile – Diretta streaming su Eurovision Sport.

12.30 Ciclismo, Giro d’Italia 2024: dodicesima tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 12.30 alle 14.00, a seguire su Rai 2 HD; Eurosport1 HD dalle 12.15; in streaming su RaiPlay dalle 12.35, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN dalle 12.15.

12.50 Tennistavolo, Torneo Preolimpico 2024: singolare maschile – Diretta streaming su European Table Tennis Union.

13.00 Volley femminile, Nations League 2024: Italia vs Germania – Diretta streaming su DAZN e VBTV.

13.00 Tennis, ATP Roma 2024: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), RaiSport HD solo per Tsitsipas-Jarry non prima delle 19.00; in streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv e su RaiPlay solo per Tsitsipas-Jarry non prima delle 19.00.

(Bolelli/Vavassori vs Koolhof/Mektic 2° match e inizio programma dalle 13.00)

13.00 Tennis, WTA Roma 2024: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

14.30 Ciclismo, Vuelta a Burgos: prima tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

16.00 Ciclismo, 4 Giorni di Dunkerque: terza tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

19.30 Calcio, laLiga: Las Palmas vs Betis – Diretta tv su ZONA DAZN (214); in streaming su DAZN.

19.45 Basket 3×3, Torneo Preolimpico 2024: Italia vs Olanda – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e sul canale Youtube FIBA 3×3.

20.00 Basket, Lega A: Reggio Emilia vs Venezia – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Bari vs Ternana – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Basket, Lega A: Tortona vs Virtus Bologna – Diretta tv su DMAX; in streaming su DMAX.it, eurosport.it, Discovery+.

21.10 Basket 3×3, Torneo Preolimpico 2024: Italia vs Israele – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e sul canale Youtube FIBA 3×3.

21.30 Calcio, laLiga: Almeria vs Barcellona – Diretta streaming su DAZN.

22.00 Calcio, laLiga: Real Sociedad vs Valencia – Diretta tv su ZONA DAZN (214); in streaming su DAZN.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE

Giovedì 16 maggio

10:00 TennisMania Speciale Internazionali BNL D’italia con Paolo Canè, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

18:25 Sprint2u con Andrea Amato e Jacopo Marin: organizzatori Roma Sprint Festival. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv.

19:05 Motor News Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

21:00 Swim2u con Gianmario Bonzi (Eurosport), Giusy Cisale (Swim Swam) e Paolo De Laurentiis (Corriere dello Sport). Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada su sport2u.tv

21:40 Beach2u con Davide Borracino. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada su sport2u.tv