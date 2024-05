LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: i Muri nelle Marche possono creare scompiglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Dopo la volata di ieri oggi si cambia musica, e i muri della costa adriatica possono creare scompiglio. Finale di frazione che si adatta particolarmente ai finisseur, ma non è escluso che possa essere un’altra giornata da fuga.

Si partirà da Martinsicuro, e quindi dall’Abruzzo, per arrivare a Fano, nelle Marche, dopo 193 chilometri e 2100 metri di dislivello. Primi 50 km totalmente piatti, dove ci sarà lo spazio per formare il gruppo di attaccanti. Si inizia a fare sul serio in un primo momento con il il traguardo intermedio di Recanati (dopo uno strappo di 2,3 km all’8,1%), e poi quattro GPM di quarta categoria abbastanza ravvicinati: Osimo (1,3 km al 5,5%), Monti (1,9 km al 7,1%), La Croce (1,5 km al 6,7%) e San Costanzo (2,1 km al 6,1%). La risoluzione dei conti probabilmente la si avrà sullo strappo di Mone Giove, che presenta pendenze al 20% e lo scollinamento a diecimila metri dall’arrivo.

Un Giro che ha regalato mille emozioni e tutte tappe non scontate, con forse solo la giornata di ieri andata tutta liscia e secondo il programma della vigilia. Oggi però la musica cambia e fare previsioni su quello che succederà è estremamente difficile. Potrebbe essere tranquillamente una frazione da fughe, ma occhio perché se qualche uomo di classifica va in difficoltà potrebbe pagare dazio. La Maglia Rosa Tadej Pogacar avrà assolutamente bisogno di avere una UAE Team Emirates in grande spolvero per tenerlo lontano dai guai, e attenzione comunque allo sloveno che in caso di arrivo a ranghi super ristretti sarebbe uno di quelli da battere. Vediamo se sarà la giornata buona per Julian Alaphilippe Soudal (Quick-Step), mentre in casa Italia potrebbe fare bene Andrea Bagioli (Lidl-Trek).

Partenza ufficiale prevista per le 12.25