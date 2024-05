CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Olanda, Preolimpico di basket 3×3 femminile! Le azzurre iniziano così il percorso di qualificazione a Parigi 2024, scendendo in campo quest’oggi a Debrecen (Ungheria) per il primo dei tre match previsti per la prima fase.

Le nostre portacolori, inserite nel girone D, giocheranno anche in serata contro Israele per completare le prime due partite. Dopo un giorno di riposo la rappresentativa del Belpaese chiuderà la prima fase sabato 18 maggio alle 20:45 contro l’Ungheria padrona di casa. Le sfide che assegneranno i posti per Parigi 2024 si disputeranno domenica 19 maggio, con due semifinali dove le vincitrici staccheranno il pass per la rassegna a Cinque Cerchi. Le ragazze italiane cercheranno la seconda partecipazione consecutiva dopo quella di tre anni fa a Tokyo 2021.

Il CT Andrea Capobianco ha scelto queste quattro giocatrici per il torneo di qualificazione alla rassegna a Cinque Cerchi: Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Sara Madera e Laura Spreafico – le prime due avevano già fatto parte della spedizione olimpica nel paese del ‘Sol Levante’, mentre Sara Madera non rientrò nel gruppo per motivi regolamentari.

Inizio del match previsto alle 19:45 a Debrecen (Ungheria). Non è prevista diretta TV, mentre la diretta streaming (gratuita) sarà affidata al canale YouTube FIBA 3×3. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!