CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le premesse del Preolimpico

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo incontro dell’Italia femminile al Preolimpico di basket 3×3 in scena a Debrecen, Ungheria. Dopo il debutto contro l’Olanda, è la volta di affrontare Israele.

Il confronto dipenderà tantissimo dall’andamento del primo, e sarà ancor più inevitabilmente decisivo per capire quali saranno le reali ambizioni azzurre in chiave Olimpiadi in questo che non è proprio un girone dei più semplici capitato.

Il roster israeliano è formato dalle seguenti giocatrici: Dor Saar, Nofar Shalom, Tal Yakov, May Revahe. Di queste, sono Sar e Revahe quelle di maggiore esperienza e ranking mondiale. Risultati finora modesti, con un 19° e un 11° posto mondiali.

E con l’Italia in queste ultime occasioni di sfide ce ne sono state. All’atto pratico, le due selezioni continuano a trovarsi l’una di fronte all’altra. In questo caso, chiaramente, in palio c’è veramente tanto.

Il match tra Italia e Israele inizierà alle ore 21:10 o quando il programma di giornata lo permetterà. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!