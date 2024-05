LIVE Bolelli/Vavassori-Koolhof/Mektic, ATP Roma 2024 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale nel torneo di doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale di doppio maschile dell’ATP 1000 di Roma tra Bolelli/Vavassori e Koolhof/Mektic.

La coppia testa di serie numero 7 è senz’altro una delle più competitive su questa superficie. L’olandese Koolhof rappresenta ormai da oltre 5 anni l’élite della specialità mentre il croato Mektic è un solidissimo compagno di viaggio per l’ex compagno di Neal Skupski, con il quale ha giocato le Finals nel 2023. Il pubblico del Pietrangeli potrebbe rappresentare l’ago della bilancia per una partita che, almeno sulla carta, si presenta in parità assoluta. A decidere le sorti saranno, come spesso accade nel doppio maschile, una manciata di punti.

Partita fondamentale per la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Con un approdo alle semifinale del torneo romano, la coppia emiliano piemontese consoliderebbe la seconda posizione nella “race”, portandosi altresì a 300 punti di vantaggio proprio sugli avversari odierni e accorciando a -500 dagli eliminati Bopanna/Ebden, numeri uno per punti conquistati nel 2024. Per chi vince, ci sarà una semifinale contro Arevalo/Pavic, contro cui Bolelli/Vavassori hanno perso nei quarti di Montecarlo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del quarto di finale di doppio maschile dell’ATP 1000 di Roma tra Bolelli/Vavassori e Koolhof/Mektic. Si gioca sul Pietrangeli dopo Granollers/Zeballos-Gille/Vliegen, dalle 13!