LIVE F1, GP Miami 2024 in DIRETTA: la Ferrari sogna lo sgambetto a Verstappen nella Sprint

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint Race e delle qualifiche del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato della Florida ci attende un sabato davvero intenso dato che vivremo prima la gara su distanza ridotta, quindi la caccia alla pole position in vista della gara di domani.

La giornata prenderà il via alle ore 18.00 italiane, mentre alle ore 22.00 sarà la volta delle qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza del Gran Premio che si disputerà domenica sempre alle ore 22.00 italiane. Ci attende una gara su distanza di 100 chilometri nella quale potrà accadere di tutto, in relazione al degrado delle gomme che potrebbe cambiare quanto emerso nella Sprint Qualifying.

Una prima fila in cui ci saranno l’olandese Max Verstappen e il monegasco Charles Leclerc. Il campione del mondo in carica, leader del campionato, è riuscito a conquistare la p.1 anche se autore di un giro non pulito. Il time-attack di ieri si è disputato in condizioni di pista non ideali e i riferimenti non erano ben chiari. Bravo Verstappen a trovare il modo per fare meglio degli altri, ma bene anche Leclerc che è riuscito a trovare la confidenza con il tracciato, nonostante un brutto errore nella FP1 che l’ha costretto a saltare tutta la sessione di prove libere. L’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz inizierà dalla quinta casella la Sprint.

La Sprint Race del Gran Premio di Miami prenderà il via alle ore 18.00. Le qualifiche in vista della gara di domani, invece, scatteranno alle ore 22.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno in Florida. Buon divertimento!