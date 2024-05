F1, GP Miami 2024. Anche in Florida Max Verstappen sarà come Billy Idol? “Ballerà da solo”?

Il Mondiale di Formula Uno si appresta a vivere il sesto dei ventiquattro Gran Premi di una stagione che, seppur ancora nel proprio primo quartile, appare già priva di qualsiasi interesse concreto. D’altronde non sembra esserci alcun dubbio in merito al fatto che Max Verstappen e la Red Bull siano destinati a fregiarsi dei titoli iridati.

Eccezion fatta per Melbourne, dove l’implacabile binomio è stato fermato dall’esplosione del disco di un freno, l’olandese e il Drink Team hanno sbaragliato il campo. La situazione si sta facendo ripetitiva e monotona. Negli ultimi venti mesi, si sono disputate 38 gare. Super Max ne ha conquistate 32, le Lattine Volanti ben 35. Il resto del mondo si è dovuto accontentare letteralmente delle briciole.

Non si vede perché anche a Miami non debba andare allo stesso modo. Tutto, nella F1 attuale, si ripete con implacabile prevedibilità. Siamo in una sorta di ‘Groundhog day’, il film conosciuto in Italia come ‘Ricomincio da capo’, in cui Bill Murray si trovata imprigionato in un loop temporale che gli faceva rivivere all’infinito la stessa giornata.

Vedremo se qualche imprevisto spezzerà il circolo vizioso, oppure se anche in Florida vincerà Verstappen, la Ferrari dovrà accontentarsi di piazzamenti di prestigio (ma pur sempre piazzamenti), Lando Norris darà l’impressione di valere ben più della sua pur competitiva McLaren, Fernando Alonso si dimostrerà impermeabile al passare dei giorni e la Mercedes sarà impalpabile a dispetto di proclami fiduciosi della vigilia.

Almeno, a Miami, ci si potrà intrattenere con il contorno. Sarà anche pacchiano ed esageratamente legato al Football americano, ma questo passa il convento. Ci si diverte come si può, nella F1 del 2024, dove Verstappen è come Billy Idol nella sua hit “Dancing with myself”. Balla da solo. Gli altri, stanno a guardare.