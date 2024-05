F1, GP Miami 2024: numeri, statistiche, curiosità. Max Verstappen e la Red Bull per il “three-peat”

Il sesto round del Mondiale 2024 di Formula Uno si terrà nel weekend del 3-5 maggio. Il Circus sarà di scena in Florida, ove si assisterà al Gran Premio di Miami, arrivato quest’anno alla sua terza edizione iridata.

La gara sarà anche appena nata, ma ha già saputo conquistare una propria identità. Come? Proponendosi come il trait d’union tra la F1 e il Superbowl. D’altronde il contesto è fortemente legato al Football americano (si corre attorno all’Hard Rock Stadium, la “casa” della squadra NFL dei Miami Dolphins). Soprattutto, non bisogna dimenticare come il proprietario dei Dolphins, Stephen Ross, sia l’uomo che più di ogni altro ha voluto portare la Formula Uno a Miami.

Piaccia o non piaccia la cafoneria di cui è intriso l’appuntamento, bisogna ammettere che tale connotato ha impedito al GP di incappare nel peggiore dei mali, ovvero l’anonimato. La pista, poi, non presenta criticità. Si tratta di un tracciato senza infamia e senza lode, adeguato comunque agli elevati standard attuali del Circus.

I NUMERI DEL GP DI MIAMI

Pilota con più vittorie: Max VERSTAPPEN (2)

Ha vinto solo l’olandese, impostosi sia nel 2022 che nel 2023.

Piloti con più pole position: Nessuno

I più rapidi in qualifica sono stati Charles Leclerc (2022) e Sergio Perez (2023).

Piloti già saliti sul podio di Miami.

2 (2-0-0) – VERSTAPPEN Max

1 (0-1-0) – LECLERC Charles

1 (0-1-0) – PEREZ Sergio

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos jr.

1 (0-0-1) – ALONSO Fernando

Come si può notare, Max Verstappen è l’unico pilota ad aver ripetuto un piazzamento nelle prime tre posizioni. Curioso, inoltre, constatare come il gradino più basso del podio sia sempre stato occupato da uno spagnolo.

Team con più vittorie: RED BULL (2)

Il Drink Team si è imposto con Max Verstappen (2022, 2023).

Team con più pole position: Nessuno

Le pole sono equamente spartite tra Ferrari (Charles Leclerc 2022) e Red Bull (Sergio Perez 2023).

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

I più attenti avranno già notato come chi è partito dalla pole position non abbia ancora vinto! Max Verstappen si è imposto scattando dalla terza casella nel 2022 e dalla nona nel 2023. Viceversa, i più rapidi in qualifica si sono sempre attesati alla posizione d’onore.

In ogni caso, a parte Verstappen lo scorso anno, chi è salito sul podio si è sempre qualificato nelle prime tre posizioni.