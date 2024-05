F1 oggi in tv, GP Miami 2024: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 4 maggio, seconda giornata del fine-settimana del GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito della Florida, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Un programma che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Un format particolare in cui ieri sono andate in scena le Sprint Qualifying. Un time-attack che ha sorriso neanche a dirlo al dominatore delle ultime stagioni, Max Verstappen. Il campione del mondo in carica, leader del campionato, è riuscito a precedere la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e l’altra RB20 del messicano Sergio Perez.

Non un giro pulito nella SQ3 per Max, ma tanto è bastato per garantirsi la p.1. Dalla quinta casella inizierà la Sprint l’altra Rossa dell’iberico Carlos Sainz. Le due SF-24 di Leclerc e dello spagnolo vorranno ambire al podio e magari Charles tenterà di giocare qualche brutto scherzo a Verstappen. Bisognerà fare attenzione però alle McLaren, dotate di un grande passo su questa pista e un po’ deludenti nella Sprint Qualifying citata.

La seconda giornata del week end del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207); Sky Sport 4K (213) coprirà esclusivamente la Sprint Race odierna. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it esclusivamente della Sprint Race, mentre le qualifiche e la Sprint Qualifying del venerdì saranno coperte in differita dall’emittente citata. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di questo day-2.

CALENDARIO GP MIAMI F1 2024

Sabato 4 maggio (orari italiani)

Ore 18.00 F1, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8

Ore 22.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207)

PROGRAMMA GP MIAMI F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) trasmetteranno la Sprint Race, mentre le qualifiche saranno visibili sul canale 201 e 207 di Sky Sport; TV8 trasmetterà in chiaro in diretta solo la Sprint Race perché le qualifiche saranno coperte in differita dal canale in questione al pari della Sprint Qualifying del giorno precedente.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; è prevista la copertura in chiaro in diretta su TV8.it esclusivamente della Sprint Race, mentre le qualifiche saranno trasmesse in differita dall’emittente citata al pari della Sprint Qualifying del giorno precedente.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8

Sabato 4 maggio (orari italiani)

Ore 15.50 F1, Sprint Qualifying – Differita tv in chiaro.

Ore 17.55 F1, Sprint – Diretta tv in chiaro.

Ore 23.25 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.