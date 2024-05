F1, Verstappen si prende la pole nella Sprint Qualifying di Miami. Leclerc in prima fila, 5° Sainz

Va in archivio come di consueto con la prima posizione di Max Verstappen la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami 2024, sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fuoriclasse olandese della Red Bull è venuto fuori nel momento decisivo, trovando un bel giro all’ultimo decisivo time-attack e conquistando la pole per la Sprint Race di domani davanti alla Ferrari di un notevole Charles Leclerc, bravissimo a reagire dopo il brutto errore che gli aveva fatto perdere tutta la FP1. Seconda fila in griglia per la Red Bull di Sergio Perez e per la Racing Bulls di un sensazionale Daniel Ricciardo, mentre Carlos Sainz è quinto con l’altra Rossa. Delusione McLaren (in particolare con Lando Norris, 9° dopo aver dominato su gomma media) e Mercedes.

In Q1 l’evoluzione della pista è impressionante e diventano decisivi inevitabilmente gli ultimi due minuti per superare il taglio. McLaren in grande spolvero con Norris leader in 1’27″939 davanti a Piastri, Alonso e Verstappen, ma si salvano senza troppi problemi anche tutti gli altri big. Esclusi Gasly con l’Alpine, le Sauber di Zhou e Bottas, le Williams di Sargeant e Albon.

In Q2 Norris continua a dettare il passo con le gomme medie (scelta obbligatoria per tutti da regolamento, come in Q1) in 1’27″597 precedendo Perez, Leclerc, Verstappen e un sorprendente Ricciardo. Decimo e ultimo qualificato Hulkenberg con la Haas, mentre vengono clamorosamente eliminate per pochi centesimi le Mercedes di Russell (11°) e Hamilton (12°), oltre a Ocon con l’Alpine, Magnussen con la Haas e Tsunoda con la Racing Bulls.

In Q3 i piloti passano dalla mescola media alla soft per un solo tentativo di time-attack. Norris si scioglie sul più bello e commette un grave errore nel primo settore chiudendo 9°, mentre Verstappen piazza il colpo al momento giusto e stampa il miglior tempo in 1’27″641 davanti alla Ferrari di Leclerc (a un decimo), all’altra Red Bull di Perez e alla Racing Bulls di un fantastico Ricciardo. 5° Sainz, poi Piastri e le Aston Martin di Stroll e Alonso.

CLASSIFICA SPRINT QUALIFYING GP MIAMI 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.641 3

2 Charles LECLERC Ferrari+0.108 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.235 4

4 Daniel RICCIARDO RB+0.403 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.462 3

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.520 3

7 Lance STROLL Aston Martin+0.734 5

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.778 5

9 Lando NORRIS McLaren+0.831 3

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.835 5

11 George RUSSELL Mercedes- – 4

12 Lewis HAMILTON Mercedes- – 4

13 Esteban OCON Alpine- – 2

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

15 Yuki TSUNODA RB- – 2

16 Pierre GASLY Alpine- – 1

17 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 1

18 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 1

19 Logan SARGEANT Williams- – 1

20 Alexander ALBON Williams- – 1