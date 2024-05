Griglia di partenza F1, Sprint GP Miami 2024: Leclerc arpiona la prima fila, Sainz dietro Ricciardo!

Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP di Miami del Mondiale di F1 2024, che vedrà disputarsi domani, sabato 4 maggio, la gara breve che sarà valida come seconda stagionale, all’interno del sesto round del calendario della F1.

Nella gara breve a partire al palo sarà il neerlandese Max Verstappen (Red Bull), primo in 1:27.641, davanti al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), secondo a 0.108, mentre si accomodano in seconda fila il messicano Sergio Perez (Red Bull), terzo a 0.235, e l’australiano Daniel Ricciardo (Team RB), quarto a 0.403.

In terza fila lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari), quinto a 0.462, davanti all’australiano Oscar Piastri (McLaren), sesto a 0.520. In quarta fila le Aston Martin con il canadese Lance Stroll settimo a 0.734 e lo spagnolo Fernando Alonso ottavo a 0.778, in sesta fila le Mercedes dei britannici George Russell, 11°, e Lewis Hamilton, 12°.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT GP MIAMI F1 2024

1 Max Verstappen (Red Bull) SQ3

2 Charles Leclerc (Ferrari) SQ3

3 Sergio Perez (Red Bull) SQ3

4 Daniel Ricciardo (Team RB) SQ3

5 Carlos Sainz (Ferrari) SQ3

6 Oscar Piastri (McLaren) SQ3

7 Lance Stroll (Aston Martin) SQ3

8 Fernando Alonso (Aston Martin) SQ3

9 Lando Norris (McLaren) SQ3

10 Nico Hulkenberg (Haas) SQ3

11 George Russell (Mercedes) SQ2

12 Lewis Hamilton (Mercedes) SQ2

13 Esteban Ocon (Alpine) SQ2

14 Kevin Magnussen (Haas) SQ2

15 Yuki Tsunoda (Team RB) SQ2

16 Pierre Gasly (Alpine) SQ1

17 Guanyu Zhou (Kick Sauber) SQ1

18 Valtteri Bottas (Kick Sauber) SQ1

19 Logan Sargeant (Williams) SQ1

20 Alex Albon (Williams) SQ1

CLASSIFICA SQ3

1 Max Verstappen Red Bull 1:27.641 12

2 Charles Leclerc Ferrari + 0.108 17

3 Sergio Perez Red Bull + 0.235 11

4 Daniel Ricciardo Team RB + 0.403 14

5 Carlos Sainz Ferrari + 0.462 16

6 Oscar Piastri McLaren + 0.520 16

7 Lance Stroll Aston Martin + 0.734 15

8 Fernando Alonso Aston Martin + 0.778 14

9 Lando Norris McLaren + 0.831 12

10 Nico Hulkenberg Haas + 0.835 15

CLASSIFICA SQ2



1 Lando Norris McLaren 1:27.597 9

2 Sergio Perez Red Bull + 0.268 8

3 Charles Leclerc Ferrari + 0.380 14

4 Max Verstappen Red Bull + 0.404 9

5 Daniel Ricciardo Team RB + 0.525 11

6 Oscar Piastri McLaren + 0.566 13

7 Fernando Alonso Aston Martin + 0.592 11

8 Carlos Sainz Ferrari + 0.665 13

9 Lance Stroll Aston Martin + 0.726 12

10 Nico Hulkenberg Haas + 0.733 12

11 George Russell Mercedes + 0.746 12

12 Lewis Hamilton Mercedes + 0.774 12

13 Esteban Ocon Alpine + 0.782 12

14 Kevin Magnussen Haas + 1.017 12

15 Yuki Tsunoda Team RB + 1.139 9

CLASSIFICA SQ1

1 Lando Norris McLaren 1:27.939 6

2 Oscar Piastri McLaren + 0.117 7

3 Fernando Alonso Aston Martin + 0.253 6

4 Max Verstappen Red Bull + 0.255 6

5 Kevin Magnussen Haas + 0.438 6

6 George Russell Mercedes + 0.448 6

7 Carlos Sainz Ferrari + 0.496 7

8 Charles Leclerc Ferrari + 0.598 8

9 Sergio Perez Red Bull + 0.742 3

10 Yuki Tsunoda Team RB + 0.748 6

11 Daniel Ricciardo Team RB + 0.761 6

12 Lewis Hamilton Mercedes + 0.797 6

13 Lance Stroll Aston Martin + 0.868 6

14 Esteban Ocon Alpine + 0.934 6

15 Nico Hulkenberg Haas + 1.101 6

16 Pierre Gasly Alpine + 1.246 6

17 Guanyu Zhou Kick Sauber + 1.328 6

18 Valtteri Bottas Kick Sauber + 1.421 7

19 Logan Sargeant Williams + 1.612 6

20 Alex Albon Williams + 1.919 6