A che ora il Roland Garros 2024 oggi (30 maggio): ordine delle partite, tv, streaming

Oggi, giovedì 30 maggio, quinta giornata dell’edizione 2024 del Roland Garros. Un day-5 in cui parlare di un giorno congestionato da incontri di tennis non è un’esagerazione. A causa della pioggia che sta condizionando non poco lo sviluppo delle partite, in programma tantissimi match che ieri non si sono potuti disputare a causa dell’infelici condizioni meteorologiche.

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-MULLER DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-GRIEKSPOOR (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-RUNE (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-PAUL (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZHANG (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-BUCSA (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BAPTISTE (4° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MONFILS (NON PRIMA DELLE 20.15)

Saranno per questo diversi i match da osservare con attenzione. Sul Philippe Chatrier, Novak Djokovic sarà nuovamente protagonista e avrà sul suo cammino lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Sempre sul Centrale, in sessione serale, Lorenzo Musetti giocherà contro l’idolo di casa, Gael Monfils, e si prospetta una partita molto interessante anche dal punto di vista emotivo.

In totale saranno 10 gli italiani a giocare. Sul campo-6 Matteo Arnaldi riprenderà la propria partita contro il francese Alexandre Muller e su quello stesso campo Jasmine Paolini giocherà contro l’americana Hailey Baptiste. Sul campo-2 Luciano Darderi sarà opposto all’olandese Tallon Griekspoor.

Sul campo-3, Sara Errani sfiderà la statunitense Emma Navarro in una partita molto complicata per la nostra portacolori, mentre Elisabetta Cocciaretto giocherà contro la spagnola Cristina Bucsa sul campo 5. Fabio Fognini avrà il suo da fare contro l’americano Tommy Paul, dopo l’affermazione netta nel primo turno contro l’olandese Botic van de Zandschulp. Saranno di scena poi Giulio Zeppieri contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, Lorenzo Sonego che riprenderà l’incontro con il cinese Zhizhen Zhang e Flavio Cobolli che sul campo-14 affronterà il danese Holger Rune in match molto difficile.

La diretta tv della giornata sarà affidata a Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport per gli incontri di singolare degli italiani.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024 OGGI

Giovedì 30 maggio

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Moyuka Uchijima JPN vs Aryna Sabalenka —

Elina Svitolina UKR vs Diane Parry FRA

Novak Djokovic SRB vs Roberto Carballes Baena ESP

Gael Monfils FRA vs Lorenzo Musetti ITA (ore 20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Miomir Kecmanovic SRB vs Daniil Medvedev —

Arantxa Rus NED vs Elena Rybakina KAZ

Alexander Zverev GER vs David Goffin BEL

Madison Keys USA vs Mayar Sherif EGY

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Corentin Moutet FRA vs Alexander Shevchenko KAZ

Varvara Gracheva FRA vs Bernarda Pera USA

Alejandro Davidovich fokina ESP vs Casper Ruud NOR

Court 14 – Ore: 11:00

Fabian Marozsan HUN vs Grigor Dimitrov BUL

Flavio Cobolli ITA vs Holger Rune DEN

Victoria Azarenka — vs Mirra Andreeva —

Court 7 – Ore: 11:00

Katerina Siniakova CZE vs Chloé Paquet FRA

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Arthur Rinderknech FRA

Anna Kalinskaya — vs Bianca Andreescu CAN

Court 6 – Ore 11:00

Alexandre Muller FRA vs Matteo Arnaldi ITA

Liudmila Samsonova — vs Amanda Anisimova USA

Alex De minaur AUS vs Jaume Munar ESP

Hailey Baptiste USA vs Jasmine Paolini ITA

Court 2 – Ore: 11:00

Viktorija Golubic SUI vs Anastasia Potapova —

Luciano Darderi ITA vs Tallon Griekspoor NED

Elina Avanesyan — vs Anna Blinkova —

Peyton Stearns USA vs Daria Kasatkina —

Court 3 – Ore: 11:00

Sebastian Ofner AUT vs Sebastian Baez ARG

Sara Errani ITA vs Emma Navarro USA

Qinwen Zheng CHN vs Tamara Korpatsch GER

Court 4 – Ore: 11:00

Xinyu Wang CHN vs Viktoriya Tomova BUL

Elise Mertens BEL vs Petra Martic CRO

Francisco Cerundolo ARG vs Filip Misolic AUT

Court 5 – Ore: 11:00

Zizou Bergs BEL vs Maximilian Marterer GER

Cristina Bucsa ESP vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Jan-Lennard Struff GER vs Alexander Bublik KAZ

Court 8 – Ore: 11:00

Paula Badosa ESP vs Yulia Putintseva KAZ

Fabio Fognini ITA vs Tommy Paul USA

Katerina Siniakova CZE / Coco Gauff USA vs Yifan Xu CHN / Anna Danilina KAZ

Court 9 – Ore: 11:00

Henri Squire GER vs Felix Auger-aliassime CAN

Karen Khachanov — vs Jozef Kovalik SVK

Nicolas Mahut FRA / Quentin Halys FRA vs Lucas Miedler AUT / Alexander Erler AUT

Court 10 – Ore: 11:00

Yafan Wang CHN vs Dayana Yastremska UKR

Danielle Collins USA vs Olga Danilovic SRB

Thanasi Kokkinakis AUS vs Giulio Zeppieri ITA

Edouard Roger-vasselin FRA / Santiago Gonzalez MEX vs Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN

Court 11 – Ore: 11:00

Denis Shapovalov CAN vs Frances Tiafoe USA

Mariano Navone ARG vs Tomas Machac CZE

Ana Bogdan ROU vs Anastasia Pavlyuchenkova —

Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Fabrice Martin FRA / Adrian Mannarino FRA

Court 12 – Ore: 11:00

Donna Vekic CRO vs Marta Kostyuk UKR

Lorenzo Sonego ITA vs Zhizhen Zhang CHN

Irina-Camelia Begu ROU vs Linda Noskova CZE

Erin Routliffe NZL / Leylah Fernandez CAN vs Xinyu Jiang CHN / Hanyu Guo CHN

Court 13 – Ore 11:00

Sebastian Korda USA vs Soonwoo Kwon KOR

Jelena Ostapenko LAT vs Clara Tauson DEN

Taylor Fritz USA vs Dusan Lajovic SRB

Makoto Ninomiya JPN / Eri Hozumi JPN vs Kimberley Zimmermann BEL / Lucia Bronzetti ITA

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport per gli incontri di singolare degli italiani