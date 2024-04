Sport in tv oggi (domenica 28 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 28 aprile: in programma il tennis con il torneo combined di Madrid, il volley con la finale di SuperLega, i motori con il Motomondiale, il ciclismo con il Giro di Romandia, il canottaggio, il judo e la ginnastica artistica con gli Europei, e molto altro.

Gli Europei 2024 di canottaggio e paracanottaggio si chiuderanno quest’oggi a Szeged, in Ungheria: in programma le ultime 12 Finali A, con l’Italia che sarà protagonista in 6 specialità, mentre nelle Finali B ci saranno 2 barche azzurre in gara.

Lotteranno per un posto sul podio il singolo pesi leggeri maschile, il quattro con PR3 misto, il quattro senza senior maschile, il due senza senior maschile, il doppio senior maschile e l’otto senior femminile, mentre gareggeranno per il settimo posto assoluto il due senza senior femminile ed il singolo senior maschile.

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio oggi la quarta tappa stagionale: per il GP di Spagna, al Circuito Ángel Nieto di Jerez, in Spagna, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

02.30 Badminton, Thomas & Uber Cup Finals: 2a giornata fase a gironi – YouTube BWF TV

07.30 Tiro a volo, Preolimpico Doha: qualificazioni skeet femminile – Nessuna copertura tv / streaming

07.30 Tiro a volo, Preolimpico Doha: qualificazioni skeet maschile – Nessuna copertura tv / streaming

09.05 Canottaggio, Europei: 4a giornata – 11.35 Rai Sport HD, Rai Play, worldrowing.com

09.40-09.50 MotoGP, GP Spagna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

10.00 Ciclismo, Giro di Turchia: 8a tappa – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

10.00 Ginnastica artistica, Europei: finale all-around junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Judo, Europei: eliminatorie team event – Judo TV

10.45 Ciclismo, Vuelta Asturias: 3a tappa – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Moto3, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, 14.00 differita TV8 HD, tv8.it

11.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: 16mi singolare e ottavi doppio (4° match dalle 11.00 Paolini-Garcia, 2° match dalle 14.00 Bronzetti/Samsonova-Dolehide/Krawczyk) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, Now

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: 16mi singolare – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, Now, Tennis TV

12.10 Ciclismo, Famenne Ardenne Classic – 14.20 eurosport.it, discovery+

12.15 Moto2, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, 15.15 differita TV8 HD, tv8.it

12.20 Ciclismo, Giro di Romandia: 5a tappa – 14.00 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Inter-Torino – DAZN, ZONA DAZN

12.30 Hockey ghiaccio, Mondiali I Divisione – Gruppo A: Corea del Sud-Slovenia – eurosport.it, discovery+

14.00 MotoGP, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, 17.00 differita TV8 HD, tv8.it

14.00 Tiro a volo, Preolimpico Doha: finale skeet femminile – YouTube ISSF

15.00 Judo, Europei: final block team event – Rai Play 3

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Udinese – DAZN, ZONA DAZN

15.30 Ginnastica artistica, Europei: finale a squadre senior – Rai Sport HD, poi dalle 15.55 Rai 2 HD, Rai Play

15.30 Tiro a volo, Preolimpico Doha: finale skeet maschile – YouTube ISSF

16.00 Pentathlon moderno, Coppa del Mondo Budapest: staffetta mista – UIPM TV

16.00 Ciclismo femminile, La Vuelta Femenina: 1a tappa – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

16.00 Hockey ghiaccio, Mondiali I Divisione – Gruppo A: Giappone-Ungheria – eurosport.it, discovery+

16.00 Rugby, Serie A élite: 1a giornata play-off: Rovigo-Mogliano Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

17.00 Basket, Champions League: finale 3° posto, Peristeri-UCAM Murcia – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: gara 4 finale, Monza-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Napoli-Roma – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Empoli – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: gara 1 play-out, Faenza-Battipaglia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: gara 2 play-off, Ragusa-Virtus Bologna – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: gara 2 play-off, Sesto San Giovanni-Campobasso – flima.tv

18.15 Basket, Serie A: Pesaro-Cremona – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Trentino-Pistoia – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Milano-Brescia – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.15 Basket, Serie A: Brindisi-Venezia – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Varese-Treviso – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

18.15 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Napoli – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Tortona-Virtus Bologna – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Scafati-Sassari – DAZN

19.30 Hockey ghiaccio, Mondiali I Divisione – Gruppo A: Romania-Italia – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

20.00 Basket femminile, Serie A1: gara 2 play-off, San Martino di Lupari-Schio – flima.tv

20.00 Basket, Champions League: finale 1° posto, Tenerife-Unicaja Malaga – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Sassuolo – DAZN, ZONA DAZN

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

10:00 TennisMania Speciale Madrid Open con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv