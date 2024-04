LIVE Ginnastica artistica, Europei 2024 in DIRETTA: l’Italia sfida Gran Bretagna e Ucraina nella finale a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma e startlist – La formazione dell’Italia – La presentazione della gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile. La rassegna continentale giunge al suo epilogo alla Fiera di Rimini con la gara regina, ovvero la prova che premia il movimento di un intero Paese. L’Italia si presenterà in pedana per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa ad Antalya: servirà una nuova impresa da parte dei Moschettieri per confermarsi sul trono del Vecchio Continente e conservare il prestigioso scettro.

Yumin Abbadini (fresco di bronzo all-around e settimo alla sbarra), Mario Macchiati (sesto alle parallele pari), Lorenzo Minh Casali (chiamato al riscatto dopo un turno preliminare non brillante), Matteo Levantesi (molto atteso sugli staggi) e Marco Lodadio (specialisti agli anelli) proveranno a fare saltare il banco. La favorita della vigilia è l’Ucraina di Illia Kovtun e Oleg Verniaiev, la Gran Bretagna ci vuole provare, le altre compagini in lizza per le medaglie sono Spagna, Svizzera e Turchia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.30 e si andrà avanti fino alle ore 18.15 circa. Buon divertimento a tutti.