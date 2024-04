LIVE Monza-Perugia, Superlega volley 2024 in DIRETTA: occasione scudetto per gli umbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 4 della finale dei playoff di Superlega di pallavolo 2023-2024 tra Sir Susa Vim Perugia e Mint Monza. C’è aria di festa in casa Sir Susa Vim Perugia ma contro la Mint Monza niente è scontato in questi playoff. Gara 4, in programma domenica 28 aprile alle 18.00, arriva dopo la seconda vittoria casalinga degli umbri che, a parte qualche distrazione nel terzo set, hanno pressoché dominato il match alzando leggermente l’asticella e facendo pendere decisamente l’ago della bilancia della serie dalla propria parte.

Per la squadra di Lorenzetti tutto, o quasi, ha funzionato bene nella sfida casalinga in gara3, dal servizio, che ha tenuto un scacco i ricevitori avversari, diminuendone le potenzialità offensive e costringendo Eccheli a non cambiare assetto come invece accadde in gara1 quando con Szwarc in campo Monza creò non pochi grattacapi agli umbri nella seconda parte del match. Bene a muro e bene anche in attacco la formazione di Lorenzetti che riparte da una base molto alta, più alta di quanto non fu dopo gara1, quando non tutto funzionò alla perfezione come invece ha funzionato (terzo set a parte) giovedì sera. La variabile in casa Sir potrebbe essere rappresentata dalle condizioni fisiche di un Giannelli alle prese con problemi al pollice della mano sinistra e che sta stringendo i denti per condurre ai suoi all’ultimo obiettivo della stagione dopo aver centrato tutti gli altri.

La Mint Monza se la vuole giocare fino in fondo. A Perugia giovedì sera la squadra di Eccheli sembrava, dopo i primi due set, l’ombra di se stessa: condizione che si era verificata anche nelle altre sue serie giocate con Civitanova e Trento ma i monzesi sono capaci di risorgere dalle proprie ceneri come la leggendaria Araba Fenice e dunque guai a fidarsi di gente come Stephen Maar, vero e proprio ago della bilancia monzese che non è arrivato al meglio a questo appuntamento e non riesce a dare continuità al proprio gioco ma potrebbe riuscire a trovare la chiave giusta per mettere in difficoltà gli avversari. Pratica che è riuscita a singhiozzo in gara3 anche agli altri due attaccanti di palla alta, Loeppky e Takahashi.

Le formazioni. Perugia scenderà in campo con Giannelli in regia, Ben Tara opposto, i centrali Russo e Flavio Gualberto al centro, Plontnytskyi e Semeniuk in banda e Colaci libero. Eccheli risponderà con Fernando Cachopa in regia, l’opposto Szwarc (oppure Loeppky in caso di riproposizione dello schema con i tre martelli ricevitori), i centrali Di Martino e Galassi, le bande Maar e Takahashi con Gaggini libero.

