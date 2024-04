Calendario Europei canottaggio 2024 oggi: orari 28 aprile, tv, streaming, italiani in gara

Gli Europei 2024 di canottaggio e paracanottaggio si chiuderanno a Szeged, in Ungheria, oggi, domenica 28 aprile: in programma le ultime 12 Finali A, con l’Italia che sarà protagonista in 6 specialità, mentre nelle Finali B ci saranno 2 barche azzurre in gara.

Lotteranno per un posto sul podio il singolo pesi leggeri maschile, il quattro con PR3 misto, il quattro senza senior maschile, il due senza senior maschile, il doppio senior maschile e l’otto senior femminile, mentre gareggeranno per il settimo posto assoluto il due senza senior femminile ed il singolo senior maschile.

Per la quarta giornata di gare la diretta tv sarà prevista dalle 11.35 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile dalle 11.35 su Rai Play e su worldrowing.com, infine sarà disponibile dalle 09.05 il commento audio in diretta su worldrowing.com.

CALENDARIO EUROPEI CANOTTAGGIO 2024 OGGI

Domenica 28 aprile

09.05-09.20 Finali C canottaggio

09.05 Finale C due senza senior maschile

09.10 Finale C doppio senior maschile

09.15 Finale C singolo senior maschile

09.20-10.10 Finali B canottaggio e paracanottaggio

09.20 Finale B singolo pesi leggeri maschile

09.25 Finale B doppio PR2 misto

09.33 Finale B quattro senza senior maschile

09.38 Finale B due senza senior femminile (09.38 Laura Meriano, Kiri English-Hawke)

09.43 Finale B due senza senior maschile

09.48 Finale B doppio senior femminile

09.53 Finale B doppio senior maschile

09.58 Finale B singolo senior femminile

10.03 Finale B singolo senior maschile (10.03 Gennaro Di Mauro)

11.35-14.30 Finali A canottaggio e paracanottaggio

11.35 Finale A singolo pesi leggeri maschile (11.35 Niels Torre)

11.47 Finale A singolo pesi leggeri femminile

12.04 Finale A quattro con PR3 misto (12.04 Greta Elizabeth Muti, Tommaso Schettino, Marco Frank, Carolina Foresti, con Enrico D’Aniello timoniere)

12.20 Finale A quattro senza senior maschile (12.20 Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Nicholas Kohl)

12.35 Finale A due senza senior femminile

12.51 Finale A due senza senior maschile (12.51 Davide Comini, Giovanni Codato)

13.06 Finale A doppio PR2 misto

13.24 Finale A doppio senior femminile

13.39 Finale A doppio senior maschile (13.39 Luca Rambaldi, Matteo Sartori)

13.54 Finale A singolo senior femminile

14.10 Finale A singolo senior maschile

14.25 Finale A otto senior femminile (14.25 Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi timoniere)

PROGRAMMA EUROPEI CANOTTAGGIO 2024:DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle ore 11.35 su Rai Sport HD.

Diretta streaming: dalle ore 11.35 su Rai Play e su worldrowing.com, dalle ore 09.05 commento audio in diretta su worldrowing.com.

Diretta Live testuale: dalle ore 11.35 su OA Sport.