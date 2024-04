Monza-Perugia oggi in tv, finale Superlega volley: orario gara-4, programma in chiaro, streaming

Oggi domenica 28 aprile (ore 18.00) si gioca Monza-Perugia, gara-4 della Finale Scudetto di volley maschile. Potrebbe essere il giorno del tricolore: i Block Devils conducono per 2-1 nella serie ed espugnando la Opiquad Arena conquisterebbero il secondo titolo della propria storia. La corazzata umbra ha infatti vinto gara-3 per 3-1 e si è portata in vantaggio nella sfida, ma la rivelazione brianzola proverà a inventarsi una nuova magia di fronte al proprio pubblico per trascinare la contesa alla bella di spareggio.

Perugia ha dato l’impressione di essere più pimpante dal punto di vista tecnico e di avere una maggiore caratura agonistica, ma Monza non molla davvero mai e riesce sempre a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Tra l’altro i padroni di casa sono già riusciti a trascinare la serie a gara-5 contro Civitanova e Trento, riuscendo poi a fare festa in trasferta. Gli uomini di Angelo Lorenzetti cercheranno di smorzare l’entusiasmo al sestetto di coach Massimo Eccheli e di portare il trofeo nel capoluogo umbro.

Perugia si farà guidare dalla regia di Simone Giannelli, che potrà sfruttare l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, i centrali Roberto Russo e Flavio Resende, il libero Massimo Colaci. Attenzione alla micidiale carta che porta il nome di Wilfredo Leon, già decisivo in gara-3. A guidare Monza ci penseranno gli attaccanti Eric Loeppky, Stephen Maar, Ran Takahashi sotto la regia di Cachopa, Gianluca Galassi e Gabriele Di Martino i centrali, Marco Gaggini il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Monza-Perugia, gara-4 della Finale Scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONZA-PERUGIA VOLLEY OGGI

Domenica 28 aprile

Ore 18.00 Finale Scudetto, gara-4: Mint Vero Volley Monza vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONZA-PERUGIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.