LIVE Paolini-Garcia, WTA Madrid 2024 in DIRETTA: sfida serrata contro la francese per gli ottavi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 3° turno del WTA 1000 di Madrid tra Jasmine Paolini e Caroline Garcia.

Ci si aspetta grande lotta tra le due giocatrici, lotta che è stata un fattore comune degli ultimi 3 precedenti, quelli giocati post-esplosione della giocatrice toscana. La francese guida per 5 a 1, per l’appunto, negli ultimi 3 sempre un’inerzia ha propenso per l’una o l’altra. Entrambe si trovano bene sulla terra veloce del torneo madrileno, e sono dotate di una testa di serie imprtante: 12 Paolini e 21 Garcia. Con una vittoria oggi, Paolini consoliderebbe il 12° posto provvisorio nel ranking WTA, staccando nuovamente la brasiliana Beatriz Haddad-Maia, che tallona la toscana staccata di 53 punti, ed è già agli ottavi di finale. La top 10 (provvisoria) è staccata di circa 500 punti, ed è occupata dalla lettone Jelena Ostapenko.

Al 1° turno Jasmine ha sconfitto la WC andorrana Kasintseva per 6-0 6-1, dimostrando grande adattabilità. La francese invece ha fatto un sol boccone della cinese Xinyu Wang. Per l’azzurra è “obbligatorio” incrementare il bottino di punti qui in Spagna, per dimostrare di avere tutte le carte in regola per accedere alle WTA Finals, un risultato che avrebbe del clamoroso. Al momento, l’azzurra campionessa di Dubai è 8ª con una manciata di punti su Ostapenko, già qualificata per gli ottavi. Ricordiamo che l’azzurra al momento sarebbe qualificata anche per le Finals di doppio femminile, con Sara Errani. Le due non hanno purtroppo superato il loro 1° turno contro le russe Zvonareva/Andreeva.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Paolini e Garcia, che prenderà il via come 4° sull’Arantxa Sanchez Stadium dopo Griekspoor-Rune (dalle 11:00), Kasatkina-Pavlyuchenkova e Vondrousova-Andreeva.