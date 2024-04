LIVE Giro di Romandia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: ultima frazione nervosa, ci si gioca la maglia gialla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta e penultima tappa del Giro di Romandia 2024, breve corsa a tappe organizzata nella zona occidentale della Svizzera francofona che anticipa l’appuntamento clou del mese di maggio, il Giro d’Italia. Tutto pronto per il gran finale della corsa romande, la quale chiuderà la cinque giorni di gara con l’appuntamento conclusivo odierno che deciderà chi si fregerà della vittoria della classifica generale.

Percorso piuttosto nervoso quello che caratterizzerà la tappa odierna. La gran parte della lunghezza della frazione si completerà in un circuito disegnato nei pressi di Vernier, luogo avrà inizio l’appuntamento di oggi. Quattro le tornate che i corridori dovranno affrontare, 140 km in cui non ci si può fermare tra ripidi strappi e tortuose discese. Gli ultimi 10 km, invece, non dovrebbero dare problemi in vista del traguardo, sebbene spazio per rifiatare non sembrerebbe esserci.

Dopo la frazione di ieri, la leadership della classifica generale se l’è guadagnata Carlos Rodriguez (INEOS-Grenadiers). Lo spagnolo comanda la classifica con 7″ su Aleksandr Vlasov e 9″ sulla sorpresa tedesca Florian Lipowitz, compagni di squadra alla BORA-Hansgrohe. Solo quinto Juan Ayuso, staccato di 27″ da Rodriguez al termine di un pomeriggio complicatissimo vissuto ieri. Oggi i velocisti proveranno di tutto purché possano arrivare insieme al gruppo in vista della volata finale: molto dipenderà dal ritmo imposto dal plotone nella parte centrale di gara.

il cui via è programmato alle 11.55.