LIVE MotoGP, GP Spagna 2024 in DIRETTA: Bagnaia per il riscatto, Martin può volare via

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Spagna 2024 di MotoGP. Alle 14.00 scatterà la gara ‘tradizionale’ del fine settimana di Jerez. Jorge Martin (Ducati Pramac) ha vinto ieri una Sprint Race costellata dalle cadute: qualora oggi riuscisse a fare il bis, allungherebbe ulteriormente in classifica generale, scavando un solco molto importante nonostante la stagione sia solo agli albori. Chi ha bisogno invece di un deciso cambio di marcia è Francesco Bagnaia (Ducati), caduto ieri e già distante ben 42 lunghezze dalla vetta: di sicuro per ‘Pecco’ non sarà semplice partire dalla settima posizione. Attesa anche per Enea Bastianini, Marc Marquez e Pedro Acosta. Appuntamento alle 14.00 per la gara e il racconto in tempo reale.

A breve saranno pubblicati aggiornamenti.