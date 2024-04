Sport in tv oggi (domenica 21 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 21 aprile: in programma il tennis con le finali di 5 tornei tra ATP e WTA, il volley con la finale di SuperLega, i motori con F1 e Superbike, il ciclismo con la Liegi-Bastogne-Liegi, l’atletica con i Mondiali di marcia a squadre, il curling con i Mondiali di doppio misto, e molto altro.

Accorciare sia nella classifica piloti, con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, rispetto al neerlandese Max Verstappen, sia tra i costruttori, dove il distacco della Ferrari dalla Red Bull si è ampliato dopo la Sprint di ieri. Per la Ferrari sono questi gli obiettivi da centrare a partire dalle ore 09.00 italiane, nella gara del GP della Cina. Il quinto atto del Mondiale 2024 di F1 si correrà sul tracciato di Shanghai.

Nelle qualifiche di ieri Verstappen ha preceduto Perez per una prima fila tutta Red Bull. A seguire terzo Alonso, 4° Norris, 5° Piastri, 6° Leclerc, 7° Sainz. In Q2 è arrivato il testacoda di Carlos Sainz, ma ad essere eliminati sono stati Stroll, Ricciardo, Ocon, Albon e Gasly. In Q1, infine, è uscito il britannico Lewis Hamilton, 18°. Assieme a lui fuori Zhou, 16°, Magnussen, 17°, Tsunoda, 19°, e Sargeant, 20°.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 21 aprile

06.00 Atletica, Mondiali di marcia a squadre: 10 km maschile under 20 – Nessuna copertura tv / streaming

07.00 Atletica, Mondiali di marcia a squadre: 10 km femminile under 20 – Nessuna copertura tv / streaming

08.10 Atletica, Mondiali di marcia a squadre: 20 km femminile – Rai Sport HD, Rai Play

09.00 F1, GP Cina: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 13.55 TV8, tv8.it

09.00 Superbike, GP Olanda: warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

09.30 Ciclismo, Giro di Turchia: 1a tappa – 10.30 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

10.05 Atletica, Mondiali di marcia a squadre: 20 km maschile – Rai Sport HD, Rai Play

10.15 Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi – 11.55-15.00 Rai Sport HD poi dalle 15.00 Rai 2 HD, Rai Play, 12.30 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

11.00 Superbike, GP Olanda: Superpole Race – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 17.10 TV8, tv8.it

11.55 Atletica, Mondiali di marcia a squadre: staffetta mista – Rai Play 3

12.00 Basket, Serie A: Sassari-Varese – DAZN

12.00 Pallanuoto femminile, Champions League: finale 3° posto, St Andreu-Matarò – YouTube European Aquatics

12.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Lecce – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Calcio femminile, Serie A: Sampdoria-Milan – DAZN

13.00 Tennis, WTA 500 Stoccarda: finale – Sky Sport 254, Sky Go, Now

13.30 Tennis, ATP 250 Monaco di Baviera: finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport 253, Sky Go, Now

13.45 Ciclismo femminile, Liegi-Bastogne-Liegi – 16.45 Rai 2 HD, Rai Play, 16.55 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

14.00 Curling, Mondiali doppio misto: Italia-Francia – The Curling Channel

14.00 Superbike, GP Olanda: gara-2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 18.05 TV8, tv8.it

14.00 Pallanuoto femminile, Champions League: finale 1° posto, Sabadell-Olympiacos – YouTube European Aquatics

14.00 Tennis, ATP 250 Bucarest: finale – differita 18.30 Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

15.00 Tennis, WTA 250 Rouen: finale – Sky Sport Max, Sky Go, Now

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Frosinone – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Pomigliano – DAZN

15.15 Volley, SuperLega: Monza-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

15.30 Mountain bike, Coppa del Mondo Araxa: donne U23 – eurosport.it, discovery+

16.00 Tennis, ATP 500 Barcellona: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

16.15 Rugby femminile, Sei Nazioni: Galles-Francia – differita 22.00 Sky Sport Arena, Sky Go, Now

17.00 Basket, Serie A: Milano-Scafati – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Salernitana-Fiorentina – DAZN, ZONA DAZN

18.15 Basket, Serie A: Venezia-Treviso – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.15 Mountain bike, Coppa del Mondo Araxa: donne élite – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

19.00 Basket, Serie A: Napoli-Trentino – DAZN

20.00 Basket, Serie A: Pistoia-Brindisi – DAZN, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

20.30 Mountain bike, Coppa del Mondo Araxa: uomini élite – eurosport.it, discovery+

20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Reggio Emilia – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Monza-Atalanta – DAZN, ZONA DAZN

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Domenica 21 aprile

08:50 Diretta Formula Uno Live – Gara GP della Cina. Conducono: Alice Liverani, Franco Culcasi e Luca Preti su sport2u.tv