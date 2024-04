Griglia di partenza F1, GP Cina 2024: Verstappen in pole, delude la Ferrari. 6° Leclerc, Sainz in quarta fila!

Nelle qualifiche di oggi è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2024, che vedrà culminare domani, domenica 21 aprile, il fine settimana con la gara di Shanghai che sarà valida come quinto round del calendario della F1.

Sullo stesso tracciato si è disputata oggi la prima Sprint stagionale, nella quale il successo è andato al neerlandese Max Verstappen, capoclassifica del Mondiale piloti. L’alfiere della Red Bull, partito quarto, ha preceduto il britannico Lewis Hamilton, secondo con la Mercedes.

Terzo posto per l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez, mentre sono rimaste giù dal podio le due Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc quarto e lo spagnolo Carlos Sainz quinto. A seguire le due McLaren con Lando Norris sesto ed Oscar Piastri settimo, infine a chiudere la zona punti è stata la Mercedes di George Russell.

Nelle qualifiche classiche, in vista della gara lunga di domani, invece, esce in Q1 il britannico Lewis Hamilton, 18°. Assieme a lui Zhou, 16°, Magnussen, 17°, Tsunoda, 19°, e Sargeant, 20°. Testacoda di Carlos Sainz in Q2, ma ad essere eliminati sono Stroll, Ricciardo, Ocon, Albon e Gasly. In Q3 Verstappen precede Perez per una prima fila tutta Red Bull. Terzo Alonso, 4° Norris, 5° Piastri, 6° Leclerc, 7° Sainz.

GRIGLIA DI PARTENZA GP CINA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Q3

2 Sergio PEREZ (Red Bull Racing) Q3

3 Fernando ALONSO (Aston Martin) Q3

4 Lando NORRIS (McLaren) Q3

5 Oscar PIASTRI (McLaren) Q3

6 Charles LECLERC (Ferrari) Q3

7 Carlos SAINZ (Ferrari) Q3

8 George RUSSELL (Mercedes) Q3

9 Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) Q3

10 Valtteri BOTTAS (Kick Sauber) Q3

11 Lance STROLL (Aston Martin) Q2

12 Daniel RICCIARDO (RB) Q2

13 Esteban OCON (Alpine) Q2

14 Alexander ALBON (Williams) Q2

15 Pierre GASLY (Alpine) Q2

16 Guanyu ZHOU (Kick Sauber) Q1

17 Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) Q1

18 Lewis HAMILTON (Mercedes) Q1

19 Yuki TSUNODA (RB) Q1

20 Logan SARGEANT (Williams)Q1

CLASSIFICA Q3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:33.660 6

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.322 6

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.488 5

4 Lando NORRIS McLaren+0.505 5

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.613 6

6 Charles LECLERC Ferrari+0.629 6

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.637 6

8 George RUSSELL Mercedes+0.773 6

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.944 7

10 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.005

CLASSIFICA Q2

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:33.794 4

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.232 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.574 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.605 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.666 3

6 George RUSSELL Mercedes+0.815 4

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.858 3

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.865 4

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.873 5

10 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.975 4

11 Lance STROLL Aston Martin+1.044 4

12 Daniel RICCIARDO RB+1.140 4

13 Esteban OCON Alpine+1.429 5

14 Alexander ALBON Williams+1.447 5

15 Pierre GASLY Alpine+1.669

CLASSIFICA Q1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:34.742 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.055 2

3 Lando NORRIS McLaren+0.100 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.228 2

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.272 2

6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.326 3

7 George RUSSELL Mercedes+0.342 2

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.374 1

9 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.427 2

10 Pierre GASLY Alpine+0.545 3

11 Lance STROLL Aston Martin+0.592 2

12 Esteban OCON Alpine+0.614 3

13 Alexander ALBON Williams+0.642 3

14 Daniel RICCIARDO RB+0.701 2

15 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.715 2

16 Guanyu ZHOU Kick Sauber+0.763 3

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.774 2

18 Lewis HAMILTON Mercedes+0.831 2

19 Yuki TSUNODA RB+1.004 3

20 Logan SARGEANT Williams+1.616