LIVE Superbike, GP Olanda 2024 in DIRETTA: Bulega ci prova tra Superpole Race e gara-2

Buongiorno amici di OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della domenica di corsa del GP d’Olanda 2024, in programma ad Assen per la terza tappa del campionato mondiale di Superbike 2024. Dopo aver assistito ad un’affascinante gara-1, il programma odierno offrirà sia la Superpole Race che gara-2, due appuntamenti molto importanti in ottica classifica iridata.

Nella giornata di ieri, Nicholas Spinelli ha conquistato una clamorosa vittoria al debutto in Superbike. Il classe 2001 azzurro si è imposto in gara-1 sfruttando condizioni climatiche incerte che hanno reso imprevedibile la corsa. Spinelli ha preceduto sul podio Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista. Gara difficile per Nicolò Bulega, solo 11mo al traguardo: l’emiliano del Team Aruba.it Ducati ha mantenuto la vetta della classifica iridata, ma Bautista e Razgatlioglu inseguono a una lunghezza di distanza.

Ovviamente molto dell’esito di gara-2 dipenderà dalla Superpole Race della mattina. La griglia dell’appuntamento delle 11.00 è determinata dai risultati della Superpole andata in scena nella mattinata di sabato. Al palo scatterà Jonathan Rea: il britannico sarà affiancato in prima fila da Bulega e Razgatlioglu, seconda fila per i due fratelli Lowes, Sam e Alex, e Remy Gardner, mentre Bautista apre la terza fila precedendo due italiani, Michael Ruben Rinaldi e Andrea Iannone.

