LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 femminile in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sogna l’ultimo sigillo di primavera

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2024. Chiusura in bellezza per le classiche di primavera con l’evento clou del trittico delle Ardenne. Dopo i successi di Marianne Vos all’Amstel Gold Race e Kasia Niewiadoma alla Freccia Vallone, ci si aspetta grande spettacolo sulle strade che portano a Liegi.

152.9 km con ben dieci Côtes da affrontare e pochissimi metri di pianura. Finale al solito molto impegnativo con Côte de La Redoute, Côte des Forges e soprattutto Côte de la Roche-aux-Faucons (1.3 km all’11%) che si faranno sentire nelle gambe delle atlete che già avranno percorso oltre 100 km a ritmi elevatissimi. L’Italia punta su una Elisa Longo Borghini in splendida forma, che avrà al suo fianco una solidissima Lidl-Trek.

Occhi puntati ancora una volta su Katarzyna Niewiadoma. Dopo il successo sul Mur de Huy la polacca vorrà continuare a sorridere, ma dovrà vedersela con un’agguerrita Demi Vollering. L’olandese della SD-Worx difende il successo colto nella passata edizione, ma la squadra neerlandese potrà contare anche sulla qualità della campionessa del Mondo Lotte Kopecky.

La Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2024 inizierà alle 13.45. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV nelle sue fasi finali su Eurosport e RaiSport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Raiplay. OA Spot vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della corsa. Buon divertimento e buon ciclismo a tutti!