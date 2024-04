LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 in DIRETTA: duello Pogacar-Van der Poel, presenti Tiberi e Zana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2024. Il Trittico delle Ardenne si chiude con la più antica delle classiche: la Doyenne. Si preannuncia una corsa spettacolare con tanti big al via, su tutti Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck).

Il fuoriclasse sloveno è il favorito numero uno di questa gara. Pogacar, vincitore di questa corsa nel 2021, ha scelto di effettuare una programmazione totalmente diversa per tentare l’assalto a Giro d’Italia e Tour de France. Lo sloveno proverà a chiudere il cerchio dopo la caduta di dodici mesi fa, che lo mise fuori giochi e lo costrinse a ridimensionare la preparazione alla Grande Boucle.

Il vincitore dello scorso anno, Remco Evenepoel, non sarà al via di questa corsa a causa della caduta subita nel Giro dei Paesi Baschi. Il principale avversario di Pogacar sarà Van der Poel. L’olandese ha dominato nelle Classiche del Nord, vincendo il Giro delle Fiande e la Parigi-Roubaix. Il campione del mondo è reduce dal ventiduesimo posto della Amstel Gold Race della scorsa settimana, dove ha dimostrato di non avere la miglior gamba.

La Liegi-Bastogne-Liegi scatterà alle 10.15 con 16 atleti azzurri al via, tra cui Antonio Tiberi e Filippo Zana. La copertura televisiva è affidata alla Rai (dalle 13.30 su Rai Sport e dalle 15.00 su Rai 2) e ad Eurosport (dalle 12.30). Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!