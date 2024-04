Golf, Bryan ancora davanti nel Corales Puntacana Championship. Ma il torneo è tutt’altro che chiuso

Ora si tratta solo di completare il lavoro per Wesley Bryan, che dopo aver preso la testa del Corales Puntacana Championship (montepremi 4 milioni di dollari) fin dalle prime battute del primo giro non l’ha ancora mollata. Lo statunitense, nel torneo organizzato dal PGA Tour come alternate per chi non ha i requisiti per partecipare ai Signature Event, chiude il moving day con un birdie alla 54ma buca per garantirsi un colpo di vantaggio sul suo primo inseguitore alla partenza delle ultime 18 buche.

Lo statunitense va a caccia della seconda vittoria sul circuito americano, ed è stato protagonista di un sabato in cui decisamente non si è annoiato. Sono ben sette i birdie messi a segno dal nativo di Columbia (South Carolina), ma per lui nel terzo giro, al contrario dei primi due, sono piovuti anche i bogey. Cinque i colpi persi da Bryan, che lo portano ad un parziale di 70 colpi (-2) che gli fanno mantenere la testa grazie allo score totale di -17, ma di fatto gli annullano il grande vantaggio acquisito nel primo giro. L’americano infatti è braccato da vicino dal connazionale Kevin Tway, grande protagonista di giornata, anche se si è un po’ fermato sul finale.

Per Tway partenza a razzo con tre birdie ed un eagle nelle prime sette buche, guadagna altri due colpi alla 10 e alla 12, prima di incappare in un bogey alla 15 e non riuscire a guadagnare altri colpi. L’americano, grazie al -6 del terzo giro, sale dunque al 2° posto con un totale di -16. Coppia potenzialmente molto pericolosa quella in terza posizione con il punteggio di -15, formata da un Taylor Pendrith molto lanciato, con il canadese oggi autore di un giro con sette birdie e senza bogey, e da un Justin Lower in calo dopo la seconda posizione di ieri, che deve accontentarsi di un parziale di 71 colpi (-1).

Sul percorso par 72 del Corales Golf Club di Punta Cana (La Altagracia, Repubblica Dominicana), quinto posto in solitaria per l’americano Billy Horschel, che non è affatto tagliato fuori dai giochi per la vittoria essendo a soli tre colpi dalla vetta (totale di -14 per il torneo). In una cornice paesaggistica veramente favolosa, chiudono la top-10 con il punteggio di -13, che significa sesta posizione, Parker Coody, Alex Smalley, Charlie Hoffman, Greyson Sigg e Bill Haas.