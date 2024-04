LIVE F1, GP Cina 2024 in DIRETTA: Ferrari per la rimonta da podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2024. Dopo la Sprint Race di ieri vinta da Max Verstappen c’è molta attesa per la gara vera e propria sul circuito di Shanghai, con 56 giri previsti nel Shanghai International Circuit.

Le due Ferrari sono chiamate ad una gara in rimonta andando alla caccia del podio. Le due rosse proveranno a riscattarsi dopo una qualifica deludente, in cui Leclerc e Sainz hanno accusato un distacco pesante dalle due Red Bull, chiudendo rispettivamente al sesto ed al settimo posto. Grande curiosità anche per il duello dei due ferraristi, che ieri si sono dati battaglia nella Sprint Race conclusa con lo spagnolo quarto davanti al compagno di scuderia.

Il favorito assoluto di questa gara è ovviamente Max Verstappen, pole-man e vincitore della gara veloce di ieri. L’olandese dovrà difendersi da Sergio Perez, che scatterà in seconda posizione. La seconda fila è composta da Fernando Alonso e Lando Norris, il quale ha preceduto il proprio compagno di squadra Oscar Piastri. Altra variabile della gara è l’incognita pioggia, che potrebbe sconvolgere i piani delle scuderie nella seconda metà del Gran Premio. Da seguire il tentativo di rimonta di Lewis Hamilton, che scatterà dalla diciottesima posizione.

Il semaforo verde scatterà alle 15.00 locali, le 09.00 italiane. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno ed in streaming su Now TV e Sky Go. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del GP di Cina 2024 a partire dalle 08.15 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere nulla. Buon divertimento!