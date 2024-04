LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2024 in DIRETTA: attesa per Palmisano-Stano, in palio i pass olimpici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2024 dei Mondiali di marcia a squadre in programma ad Antalya in Turchia. La rassegna iridata riservata all’evento per team del tacco e punta si arricchisce di una grande novità rispetto alle ultime edizioni: verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Nello specifico verranno assegnati i tagliandi a cinque cerchi per quanto concerne la staffetta mista, ovvero la neonata specialità che farà il proprio debutto ai Giochi. Ricordiamo che si gareggia a coppie miste, ognuno con un uomo e una donna per un totale di quattro frazioni: uomo 12,195 km, donna 10 km, uomo 10 km, donna 10 km, così da sommare un totale di 42,195 km.

Ad Antalya verranno messi in palio 22 pass. Per un massimo di cinque nazioni, con le rispettive cinque migliori seconde squadre, ci sarà anche la possibilità di qualificare la seconda staffetta ai Giochi. Gli ultimi tre tagliandi previsti dal regolamento verranno poi assegnati attraverso il ranking alla vigilia dei Giochi. L’Italia va a caccia del doppio bersaglio. La prima coppia designata è quella composta da Massimo Stano e Antonella Palmisano, entrambi Campioni Olimpici nella 20 km a Tokyo 2020. Il secondo tandem sarà quello formato da Francesco Fortunato e Valentina Trapletti.

Le formazioni cinesi sono da tenere d’occhio, soprattutto con la coppia composta dall’oro mondiale della 20 km di Londra 2017, Yang Jiayu (che allena insieme a Stano a Ostia), e Zhang Jun, che ha fatto registrare lo stesso tempo di 1:17:26 dell’azzurro a Taicang. Un’altra combinazione interessante è quella tra la campionessa olimpica di Londra 2012, Qieyang Shijie, e He Xianghong, così come il duo formato dall’olimpionica di Rio e quattro volte campionessa mondiale, Hong Liu, con Li Yandong. La Spagna presenta i due campioni mondiali in carica della 20 km e 35 km, Alvaro Martin e Maria Perez, abbinati rispettivamente a Laura Garcia-Caro e Miguel Angel Lopez, come nel recente test di Valencia concluso in 2 ore e 57 minuti e 4 secondi. L’Australia di Rhydian Cowley e Jemima Montag si presenta come una squadra temibile, mentre il Giappone si affida soprattutto alle frazioni maschili, con Koki Ikeda e Masatora Kawano schierati nei primi due team. La Polonia porta in gara l’oro olimpico della 50 km, Dawid Tomala, e Katarzyna Zdzieblo.

Ad Antalya vanno in scena anche le competizioni individuali giovanili (sui 10 km) e senior (sui 20 km) con diversi assenti eccellenti che saranno invece impegnati nella prova mista a coppie. Da valutare nelle gare riservate agli Under 20 l’attuale dimensione internazionale dei medagliati agli ultimi Europei di categoria Giulia Gabriele (argento) e Giuseppe Disabato (bronzo), mentre nelle 20 km assolute c’è grande curiosità per capire cosa potranno fare in campo femminile soprattutto Eleonora Giorgi (1h28:47 recentemente a Podebrady) e la vice-campionessa europea U23 in carica Alexandrina Mihai.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della edizione 2024 dei Mondiali di marcia a squadre in programma ad Antalya in Turchia: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 8.10 italiane con la 20 km femminile, al via alle 10.05 la 20 km maschile e alle 11.55 la staffetta. Buon divertimento!