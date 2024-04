LIVE Italia-Francia, Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA: partita da vincere per Constantini e De Zanna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, terzo match degli azzurri nel round robin dei Mondiali di curling misto 2024. Sul ghiaccio di Ostersund (Svezia) il team composto da Stefania Constantini e Francesco De Zanna è nuovamente impegnato dopo il sabato in chiaroscuro.

A differenza dei Mondiali maschili e femminili non vi è solo un raggruppamento, bensì due. Italia che fa parte del girone A e proverà ad irrompere nella fase ad eliminazione diretta dopo la delusione della passata edizione. Constantini avrà al suo fianco la novità De Zanna, con i due che sono reduci dalla netta vittoria sulla Spagna seguita dall’amaro KO contro la Svizzera.

Due sconfitte iniziali invece per la Francia, che ha rimediato un sonoro KO con la Svizzera prima di lasciare strada anche alla coppia tedesca. Transalpini che si affidano a Kseniya Shevchuk e Wilfrid Coulot e non dovrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile per i cugini d’oltralpe.

La sfida tra Italia e Francia, valevole per la terza giornata del gruppo A dei Mondiali di curling misto inizierà alle 14.00. Non è prevista alcuna diretta TV, mentre lo streaming sarà fruibile sul sito The Curling Channel. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!