LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2024 in DIRETTA: Brignone in corsa per la coppa di specialità

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Kvitfjell, tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino femminile. Sull’Olympiabakken si fa il bis con il secondo SuperG consecutivo. Infatti a causa delle condizioni metereologiche avverse degli scorsi giorni gli organizzatori sono stati costretti ad annullare la Discesa “ripiegando” su un secondo SuperG.

La favorita numero 1 di questa gara è senza dubbio Lara Gut-Behrami. Ieri la leader della classifica generale e di quella di specialità ha dimostrato il grande stato di forma, conquistando una vittoria importante per la propria stagione. Grazie a questo successo infatti la svizzera ha allungato in vetta alla classifica del SuperG, avvicinando la conquista della sfera di cristallo. L’elvetica non è riuscita a guadagnare molto visto che Cornelia Huetter ha chiuso in seconda posizione la gara di ieri.

Quella che ieri ha perso più punti è Federica Brignone. L’azzurra ha concluso al sesto posto il primo SuperG di questo weekend a 31 centesimi da Gut-Behrami. Questi centesimi di differenza hanno fatto scivolare l’italiana a 94 punti di distanza nella classifica di specialità. Andrà alla ricerca del riscatto Marta Bassino, quindicesima ieri, mentre proverà a riconfermarsi Teresa Runggaldier, che ha ottenuto la miglior prestazione in carriera in questa specialità arrivando tredicesima.

Il secondo SuperG di Kvitfjell scatterà alle 11.00 con la partenza di Laura Gauche, pettorale numero 1. L’evento sarà visibile su Eurosport 1 e su Rai Sport, mentre la copertura streaming è affidata a Discovery Plus e a Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Kvitfjell con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!