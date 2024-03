Pagelle superG Kvitfjell: Brignone con il meteo avverso è superiore, Gut-Behrami solida

PAGELLE SUPERG #2 KVITFJELL

Domenica 3 marzo

FEDERICA BRIGNONE 10: una vittoria splendida in una gara difficilissima. La valdostana è impeccabile in ogni parte della pista. Pennella i tratti più complicati, sfida la scarsa visibilità e vola a vincere con ampi margini su tutte le rivali. 25a vittoria in carriera, una delle più difficili, quanto meritate. Più il meteo è avverso, più l’italiana emerge nei confronti delle avversarie.

LARA GUT-BEHRAMI 8.5: la svizzera centra un secondo posto di spessore a 61 centesimi da Brignone. Altri punti pesantissimi per la sua rincorsa alla Sfera di Cristallo. Anche la coppa di superG è ipotecata.

ESTER LEDCKA 7.5: la ceca chiude il suo fine settimana brillante sulle nevi norvegesi con un terzo posto davvero importante. Si ferma a 79 centesimi dalla vetta ed a 18 da Lara Gut-Behrami. Davvero niente male.

KAJSA VICKHOFF LIE 7: manca il podio per appena 6 centesimi dopo aver condotto una gara lineare senza sbavature, ma mancando la velocità giusta per andare ad acciuffare podio o secondo posto.

RAGNHILD MOWINCKEL, SV: chiude la carriera con un decimo posto a 1.56 da Brignone. La padrona di casa si è gustata l’ultima gara sulle proprie nevi e il saluto del suo pubblico. Grazie di tutto Ragnhild!

MARTA BASSINO 6: una sufficienza che va ben oltre il risultato della gara. Oggi la sciatrice di Borgo San Dalmazzo non va oltre la 15a posizione a quasi 2 secondi da Brignone, ma la sua prova viene rovinata da un banco di nebbia da visibilità quasi zero che le rovina il superG.

ROBERTA MELESI 5.5: prova sottotono per l’azzurra che, dopo un ottimo avvio (era sui tempi delle primissime) crolla a 2.47 da Brignone in 18a posizione perdendo in maniera progressiva in ogni settore.

LAURA PIROVANO 5.5: discorso pressoché simile a Roberta Melesi. Soffre tremendamente il settore più tecnico con diverse curve nelle quali ha mancato la linea giusta.

CAMBIA L’ORARIO DELLO SLALOM DI ASPEN

LA CRONACA DELLA GARA

LE DICHIARAZIONI DI FEDERICA BRIGNONE

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO FEDERICA BRIGNONE

FEDERICA BRIGNONE PUO’ VINCERE LA COPPA DEL MONDO DI SUPERG: LE COMBINAZIONI

LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO