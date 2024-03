Federica Brignone può ancora vincere la Coppa del Mondo di superG: le possibili combinazioni

Dopo un entusiasmante mese di dicembre, le ultime settimane si sono rivelate più complicate per Federica Brignone, tornata oggi alla vittoria nel superG femminile di Coppa del Mondo a Kvitfjell (Norvegia). Ancora una volta l’azzurra ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alle altre in condizioni climatiche avverse: nessuna ha saputo pennellare le curve come la valdostana, nonostante la fitta nebbia.

La classe 1990 è salita dunque a quota 25 successi in carriera nel circuito maggiore, lasciandosi dietro di una lunghezza Sofia Goggia e l’icona Gustavo Thoeni. Davanti a lei, inarrivabile, c’è solo Alberto Tomba a quota 50 (o 51, come ama ricordare l’emiliano). L’azzurra avrà la possibilità di rimpinguare il bottino già nel gigante della prossima settimana ad Are (Svezia), quando tornerà anche l’americana Mikaela Shiffrin, ancora ferma per infortunio dopo la caduta a Cortina d’Ampezzo di fine gennaio.

Il trionfo sulle nevi norvegesi ha consentito a Federica Brignone di mantenere una speranza, seppur flebile, di vincere anche la seconda Coppa del Mondo di superG della carriera dopo quella del 2022. Al momento l’italiana è terza nella classifica di specialità con 466 punti, preceduta dalla svizzera Lara Gut-Behrami (540) e dall’austriaca Cornelia Huetter (471). Tutto lascia presagire che la sfera di cristallo finisca nella bacheca dell’elvetica, tuttavia la matematica lascia ancora un paio di opzioni. Ricordiamo che verranno assegnati punti alle finali di Saalbach (Austria) solo alle prime 15 classificate. L’ultimo superG della stagione è in programma venerdì 22 marzo alle 10.00.

FEDERICA BRIGNONE VINCE LA COPPA DEL MONDO DI SUPERG SE…LE COMBINAZIONI

Vince in solitaria a Saalbach e Lara Gut-Behrami termina 11ma o peggio. Se la svizzera concludesse 10ma, chiuderebbe a pari punti con l’azzurra, ma la spunterebbe grazie al maggior numero di terzi posti (in tal caso anche successi e piazze d’onore sarebbero gli stessi). Federica Brignone deve vincere da sola, perché un ex-aequo con Cornelia Huetter premierebbe l’austriaca.

Arriva seconda a Saalbach, Cornelia Huetter non vince e Gut-Behrami finisce 16ma o peggio.

