Sci alpino, caos maltempo: cambia l’orario dello slalom di Aspen!

Caos maltempo. La Coppa del Mondo di sci alpino continua a fare i conti con i “capricci meteorologici”. Tenuto dei problemi che ci sono stati in questo week end a Kvitfjell (Norvegia) per lo sviluppo delle prove veloci delle donne, si sperava che quantomeno ad Aspen (Stati Uniti) la situazione fosse migliore per gli uomini.

Nelle prime due giornate, dedicate ai giganti, abbiamo assistito allo show di Marco Odermatt, con lo svizzero che ha dato seguito alla sua serie incredibile di successi (12 consecutivi tra le porte larghe e 9 stagionali). Bene anche in casa Italia, con Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer che hanno ottenuto rispettivamente un quinto e un quarto posto e una sesta e una quinta posizione. Giusto sottolineare che per l’altoatesino siano arrivati i migliori risultati di sempre nella specialità.

Per questo ci sono delle ambizioni per quanto lo riguarda nell’appuntamento tra i pali stretti. Vinatzer sarà in compagnia di Tommaso Sala, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera e di Filippo Della Vite. Tuttavia, sulla Lower Ruthie’s il meteo sta creando dei problemi. Originariamente, infatti, la prima manche dello slalom era prevista alle 17.00 italiane e la seconda alle 20.00.

A causa della forte nevicata che si è presentata nelle ultime ore, la giuria ha deciso di ritardare di un’ora la partenza dell’appuntamento odierno. Di conseguenza la run-1 inizierà alle 18.00 nostrane e la run-2 alle 21.00. Ci si augura che questo posticipo renda possibile la disputa della gara tra i rapid gates.

PROGRAMMA CAMBIATO SLALOM ASPEN OGGI

Domenica 3 marzo (orari italiani)

Ore 18.00 prima manche slalom maschile Aspen

Ore 21.00 seconda manche slalom maschile Aspen