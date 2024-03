Sci alpino, Federica Brignone festeggia: “Non ho nessuna intenzione di smettere. A gennaio troppa pressione”

Federica Brignone sorride convinta dopo aver vinto alla grande il secondo superG di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La valdostana è stata in grado di domare la scarsa visibilità sulla Olympiabakken, rifilando distacchi notevoli a tutte le rivali. In seconda posizione, per esempio, Lara Gut-Behrami si è fermata a 61 centesimi, mentre è salita sul gradino più basso del podio Ester Ledecka a 79.

Al termine della gara la vincitrice della Sfera di Cristallo del 2020 ha puntualizzato quanto fosse importante per lei questo successo: “Sono davvero felice. Non è stato facile aspettare tutto questo tempo per la lunghezza della gara dopo le tante sospensioni. Non volevo vincere una gara ‘pacco’. Volevo un successo vero e proprio al termine di una gara regolare”. (Fonte: Raisport).

“Gare simili possono succedere nel nostro sport – prosegue – dopotutto siamo outdoor. Ma, cosa fondamentale, oggi ho vinto non scendendo in condizioni migliori rispetto alle avversarie. Tutte, purtroppo, abbiamo gareggiato con poca visibilità. Marta Bassino, per esempio, è scesa in un momentaccio. Dal mio punto di vista posso dire che non ho vinto per un colpo di fortuna”.

La nativa di Milano prosegue nella sua analisi, coinvolgendo tutto il suo fine settimana norvegese: “Ieri ho pagato un secondo e mezzo nel solo tratto finale, salvo poi fermarmi a 3 decimi dalla vittoria. Oggi mi ero ripromessa di fare bene proprio il settore conclusivo e ci sono riuscita. Sono migliorata tanto da questo punto di vista”.

Siamo giunti ormai alle ultime battute della Coppa del Mondo, tempo di bilanci anche per la valdostana: “Devo dire che si sta concludendo una grande stagione, come non vivevo dal 2020 a livello di punteggio. Purtroppo sono mancata nel mese di gennaio. Mi aspettavo di più per cui mi sono un po’ agitata. Sciavo bene tanto che volevo strafare e ho buttato via gare importanti. Ma, per come sono fatta io, preferisco sempre guardare al bicchiere mezzo pieno. Anzi, io lo vedo tutto pieno. E, soprattutto, non è ancora finito”.

Ultima battuta su una parola che preferisce ancora tenere lontana, ovvero “ritiro”. “Non ci penso ancora a smettere. Sto andando ancora forte, sarei scema a fare il contrario. Penso che dirò basta solo quando mi accorgerò che non ce la farò più o non me la sentirò più”.

