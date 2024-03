Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria a Kvitfjell? Quarto sigillo: il montepremi stagionale

Federica Brignone ha vinto il superG di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista norvegese e ha così conquistato il quarto successo stagionale dopo la doppietta firmata nei giganti di Tremblant e il sigillo nel superG della Val d’Isere. La valdostana è stata impeccabile in terra scandinava, non si è fatta intimorire dalla neve e ha trionfato con ampio margine davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami e alla ceca Ester Ledecka.

Federica Brignone ha conquistato il 25mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, diventando così l’italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo (Sofia Goggia resta ferma a 24) e superando anche l’indimenticabile Gustav Thoeni. La nostra è tornata a ruggire dopo un paio di mesi un po’ discontinui in termini di risultare e tiene vivo anche il discorso Sfera di Cristallo di specialità, anche se accusa 27 punti di distacco da Lara Gut-Behrami quando manca un solo superG al termine della stagione.

Si tratta di un risultato decisamente significativo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone vincendo il superG di Kvitfjell? Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 49.000 euro), lo stesso che aveva portato a casa per ogni vittoria ottenuta nei giganti di Tremblant e nel superG della Val d’Isere. Federica Brignone ha così toccato quota 363.650 franchi svizzeri (circa 379.000 euro) guadagnati in stagione.

