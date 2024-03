LIVE Sci alpino, Slalom Aspen 2024 in DIRETTA: Vinatzer cerca il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello Slalom di Aspen, tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino. Dopo due SuperG la trasferta americana dedicata alle prove tecniche termina con lo Slalom.

Manuel Feller proverà a mettere in ghiaccio la classifica di specialità e conquistare la prima sfera di cristallo della propria carriera. L’austriaco non è al meglio fisicamente, con dei problemi alla schiena che hanno condizionato le ultime gare. Il trentaduenne ha scelto di non gareggiare nel SuperG di ieri, per preservare le energie. A 3 gare dal termine Feller ha un vantaggio di 204 punti su Linus Strasser e 238 su Clement Noel.

L’Italia punterà forte su Alex Vinatzer, che va alla caccia del colpaccio. L’azzurro ha dimostrato una grandissima forma fisica nelle ultime settimane, ottenendo un sesto posto nello Slalom di Palisades Tahoe e facendo due ottimi SuperG ad Aspen: l’italiano si è classificato sesto nella prima gara e quinto nella seconda, centrando il miglior risultato della stagione. Oltre a Vinatzer l’Italia punterà anche su Tommaso Sala.

La prima manche dello Slalom di Aspen inizierà alle 17.00 italiane, mentre la seconda scatterà alle 20.00. L’evento sarà visibile su Eurosport 1 e su Rai Sport, mentre la copertura streaming è affidata a Discovery Plus e a Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dello Slalom di Aspen 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!