LIVE F1, GP Australia 2024 in DIRETTA: prove libere nella notte, Ferrari per infastidire la Red Bull

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP d’Australia – Numeri e statistiche GP d’Australia

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne si prospetta un day-1 particolarmente interessante in cui capiremo se gli equilibri in pista saranno confermati, rispetto a quanto visto nei precedenti round di questo campionato.

La Ferrari punta ad avvicinarsi alla Red Bull in questo week end. La differenza emersa nelle prime uscite stagionali è stata sensibile. La RB20 ha dato prova di fare la differenza soprattutto con tanta benzina nel serbatoio, riuscendo ad avere un rendimento eccellente in tutte le condizioni d’asfalto. La Rossa, per contro, ha messo in evidenza delle criticità maggior con le gomme più morbide.

Sarà interessante comprendere in che modo la particolarità del layout australiano potrebbe andare a influenzare la messa a punto delle singole monoposto. Da considerare che parliamo di un cittadino che richiede assetti medio/alti dal punto di vista aerodinamico, dovendo trovare il giusto compromesso tra le zone di accelerazione con quelle più guidate.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 dalle 02.30 italiane, mentre alle 06.00 italiane scatteranno le prove libere 2. Buon divertimento!