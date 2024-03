F1, Carlos Sainz: “Nessun problema, domani voglio lottare per la pole”

Pronto per la sfida. C’erano dei punti interrogativi alla vigilia del week end del GP d’Australia, terzo round del Mondiale 2024 di F1, sul conto di Carlos Sainz. Lo spagnolo era stato costretto a saltare qualifiche e gara a Jeddah (Arabia Saudita) a causa di un attacco di appendicite che aveva richiesto un intervento chirurgico al fine di risolvere la problematica.

Due settimane sono trascorse e Carlos ha fatto di tutto per tornare al volante della Ferrari nel fine-settimana di Melbourne (Australia). Sul circuito cittadino dell’Albert Park, lo spagnolo ha dovuto prima di tutto comprendere le sensazioni alla guida della monoposto di Maranello e, dopo un po’ di adattamento nel corso della FP1, il riscontro è stato confortante.

È stato lo stesso Sainz a chiarirlo ai microfoni dei media presenti in circuito, dopo aver terminato la FP2 in terza posizione, preceduto dal compagno di squadra, Charles Leclerc, e dal campione del mondo in carica, Max Verstappen: “Prima di tutto sono felice di aver potuto portare a termine l’intera giornata senza problemi. Ovviamente sono un po’ stanco dopo aver trascorso quasi due settimane a letto per recuperare. Nonostante ciò, sono riuscito a completare il day-1 senza difficoltà“, ha detto il madrileno (fonte: Marca).

E quindi non ci si vuol accontentare di un piazzamento in vista di quel che sarà. Le ambizioni di Sainz sono importanti, sulla base anche di quanto fatto dal team-mate: “Ora cercherò di riposarmi e di recuperare le forze. Domani voglio essere in lotta per la pole perché potrebbe essere alla portata, visto quanto fatto da Charles oggi. Se riesco a migliorare potrei essere lì“.